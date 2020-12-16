https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589480948.html

Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве весной и осенью

Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве весной и осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице весной и осенью принципиально разная: весной не было технологий лечения и медицинская... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:16

2020-12-16T13:16

2020-12-16T13:23

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице весной и осенью принципиально разная: весной не было технологий лечения и медицинская система работала на пределе."Мы весной-осенью живем в разных принципиально ситуациях. Если вы помните, весной количество заболевших и количество госпитализированных больных двигалось в геометрической прогрессии", - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.По его словам, весной в мировой медицине практически не сложилась технология лечения от коронавируса, не было лекарств, медицинская система работала на пределе.Осенью ситуация принципиально другая, отметил мэр. По его словам, в стране нет взрывного роста, он сглаженный, постепенный, создана мощная сеть резервных госпиталей, есть необходимая медицинская техника и технологии, а амбулаторное звено обеспечено лекарствами для лечения на дому.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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