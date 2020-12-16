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Собянин уверен, что москвичи вернутся к нормальной жизни после вакцинации
Собянин уверен, что москвичи вернутся к нормальной жизни после вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в победе над коронавирусом, отметив при этом необходимость массовой вакцинации для возвращения к нормальной жизни. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:50
2020-12-16T12:50
2020-12-16T13:22
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сергей собянин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в победе над коронавирусом, отметив при этом необходимость массовой вакцинации для возвращения к нормальной жизни."Только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае, дорогие друзья, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали другие напасти и становились только сильнее", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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