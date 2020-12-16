https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589475672.html

Собянин уверен, что москвичи вернутся к нормальной жизни после вакцинации

Собянин уверен, что москвичи вернутся к нормальной жизни после вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в победе над коронавирусом, отметив при этом необходимость массовой вакцинации для возвращения к нормальной жизни. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:50

2020-12-16T12:50

2020-12-16T13:22

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общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в победе над коронавирусом, отметив при этом необходимость массовой вакцинации для возвращения к нормальной жизни."Только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае, дорогие друзья, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали другие напасти и становились только сильнее", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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