https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589469589.html

Собянин оценил вероятность сохранения ограничений по COVID-19

Собянин оценил вероятность сохранения ограничений по COVID-19

Власти воздерживаются от радикальных мер введения локдаунов до последнего, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:24

2020-12-16T12:24

2020-12-16T13:06

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти воздерживаются от радикальных мер введения локдаунов до последнего, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Главной мерой поддержки (предпринимательства - ред.) все-таки являются не бюджетные вливания и льготы, а возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов. Мы так и стараемся делать. Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко, наверное, пошла бы на спад. Но какова была бы цена - миллионы безработных, обнищание людей и разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер, как говорится, до последнего. При этом мобилизуя максимально всю систему здравоохранений", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.Он также отметил, что ограничения все же сохранятся, но будут мягкими.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588740728.html

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2020

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