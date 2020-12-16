https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589453120.html

В России за сутки 26 490 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 26 490 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 26 490 человек после COVID-19, за все время - 2 176 100, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:23

2020-12-16T11:23

2020-12-16T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 490 человек после COVID-19, за все время - 2 176 100, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписан 5571 человек, в Санкт-Петербурге - 3168, в Подмосковье - 1050.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589427107.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество