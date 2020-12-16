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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован на Алтае, в Туве, Ненецком АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:22
2020-12-16T11:22
2020-12-16T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован на Алтае, в Туве, Ненецком АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ (0,4%), 2. Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область (0,6%)", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Иркутской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, москва, новосибирская область