https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589452783.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован на Алтае, в Туве, Ненецком АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:22

2020-12-16T11:22

2020-12-16T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

коронавирусы

здоровье - общество

москва

новосибирская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован на Алтае, в Туве, Ненецком АО (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ (0,4%), 2. Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область (0,6%)", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Иркутской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

москва

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, москва, новосибирская область