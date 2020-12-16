В России выявили 26 509 новых случаев COVID-19
11:21 16.12.2020 (обновлено: 12:08 16.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 509 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Темпы прироста остаются на уровне одного процента. Умерли 596 пациентов, вылечились более 26,4 тысячи человек.
На первом месте по числу новых случаев — Москва (5028, почти на 400 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3758), Подмосковье (1477), Нижегородская (492), Архангельская (397), Свердловская (395), Воронежская (387) и Ростовская (385) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (27), на Чукотке (семь заболевших) и в Ненецком автономном округе (трое).
Вчера оперштаб сообщал о 26 689 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 734 454 заразившихся коронавирусом, из них 48,5 тысячи скончались, 2,17 миллиона вылечились.
По статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии перешагнуло за отметку в 73 миллиона, свыше 1,6 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (более 16,7 миллиона заболевших), Индия (9,93 миллиона) и Бразилия (6,97 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Турцию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.