Пензенский губернатор рассказал о запасе коек для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число развернутых коек для лечения пациентов с коронавирусом в Пензенской области превышает 2,6 тысячи, из них 10-20% ежедневно остаются в запасе, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"В целом в 20 медицинских организациях области развернуто более 2,6 тысячи инфекционных коек. В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный коечный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в начале декабря на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом в регионе были сокращены 100 коек для пациентов с COVID-19, которые были развернуты на базе Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больниц.
Белозерцев добавил, что охват тестированием населения на коронавирус в области превышает нормативные показатели. "Коэффициент тестирования на новую коронавирусную инфекцию составляет 257,85 на 100 тысяч населения при нормативном показателе 214 на 100 тысяч", - сказал губернатор.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 22 909 случаев коронавируса, скончались 280 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 19 164. C начала пандемии в регионе провели 545 483 лабораторных исследования на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.