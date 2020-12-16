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https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589440549.html
Пензенский губернатор рассказал о запасе коек для пациентов с COVID-19
Пензенский губернатор рассказал о запасе коек для пациентов с COVID-19
Число развернутых коек для лечения пациентов с коронавирусом в Пензенской области превышает 2,6 тысячи, из них 10-20% ежедневно остаются в запасе, сообщил в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:26
2020-12-16T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
здоровье - общество
пензенская область
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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число развернутых коек для лечения пациентов с коронавирусом в Пензенской области превышает 2,6 тысячи, из них 10-20% ежедневно остаются в запасе, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.Он отметил, что в начале декабря на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом в регионе были сокращены 100 коек для пациентов с COVID-19, которые были развернуты на базе Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больниц.Белозерцев добавил, что охват тестированием населения на коронавирус в области превышает нормативные показатели. "Коэффициент тестирования на новую коронавирусную инфекцию составляет 257,85 на 100 тысяч населения при нормативном показателе 214 на 100 тысяч", - сказал губернатор.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 22 909 случаев коронавируса, скончались 280 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 19 164. C начала пандемии в регионе провели 545 483 лабораторных исследования на коронавирус.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/putin-1589121462.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, здоровье - общество, пензенская область

Пензенский губернатор рассказал о запасе коек для пациентов с COVID-19

10:26 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число развернутых коек для лечения пациентов с коронавирусом в Пензенской области превышает 2,6 тысячи, из них 10-20% ежедневно остаются в запасе, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"В целом в 20 медицинских организациях области развернуто более 2,6 тысячи инфекционных коек. В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный коечный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в начале декабря на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом в регионе были сокращены 100 коек для пациентов с COVID-19, которые были развернуты на базе Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больниц.
Белозерцев добавил, что охват тестированием населения на коронавирус в области превышает нормативные показатели. "Коэффициент тестирования на новую коронавирусную инфекцию составляет 257,85 на 100 тысяч населения при нормативном показателе 214 на 100 тысяч", - сказал губернатор.
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