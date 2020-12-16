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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589435596.html
Показатель заболеваемости COVID в Крыму впервые превысил среднероссийский
Показатель заболеваемости COVID в Крыму впервые превысил среднероссийский
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в крымском регионе впервые за весь период наблюдений превысил среднероссийский показатель, сообщила главный... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:58
2020-12-16T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в крымском регионе впервые за весь период наблюдений превысил среднероссийский показатель, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская."Вторую неделю начинает наблюдаться тенденция к росту заболеваемости. За последние два дня суточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по Республике Крым впервые за весь период наблюдений превысил среднероссийский показатель. Если до этого ежедневно наш показатель был намного ниже среднего по РФ, то уже два дня мы находимся в числе регионов, в которых наблюдаются положительные и значительные темпы прироста", - сказала Пеньковская в ходе заседания штаба по коронавирусу в среду.По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается нестабильной."Ситуация, к сожалению, усугубляется. Если мы до этого регистрировали случаи заболевания в пределах от 233 до 270, то с прошлой недели – с понедельника – наши цифры выросли с 277 до 349. На этой неделе мы продолжаем, к сожалению, расти", - сказала Пеньковская.Всего с начала эпидемии в регионе выявлено около 20 тысяч заболевших коронавирусом, из которых 15,1 тысячи уже выздоровели и выписаны из больниц. При этом последнюю неделю в республики выявляют более 300 новых случаев в сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

Показатель заболеваемости COVID в Крыму впервые превысил среднероссийский

09:58 16.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник на блокпосту при въезде в Севастополь
Медицинский работник на блокпосту при въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в крымском регионе впервые за весь период наблюдений превысил среднероссийский показатель, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Вторую неделю начинает наблюдаться тенденция к росту заболеваемости. За последние два дня суточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по Республике Крым впервые за весь период наблюдений превысил среднероссийский показатель. Если до этого ежедневно наш показатель был намного ниже среднего по РФ, то уже два дня мы находимся в числе регионов, в которых наблюдаются положительные и значительные темпы прироста", - сказала Пеньковская в ходе заседания штаба по коронавирусу в среду.
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По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается нестабильной.
"Ситуация, к сожалению, усугубляется. Если мы до этого регистрировали случаи заболевания в пределах от 233 до 270, то с прошлой недели – с понедельника – наши цифры выросли с 277 до 349. На этой неделе мы продолжаем, к сожалению, расти", - сказала Пеньковская.
Всего с начала эпидемии в регионе выявлено около 20 тысяч заболевших коронавирусом, из которых 15,1 тысячи уже выздоровели и выписаны из больниц. При этом последнюю неделю в республики выявляют более 300 новых случаев в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
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