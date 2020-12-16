https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589421308.html
Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
Российским властям необходимо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, а также за уже заболевшими и членами их семей, чтобы предотвратить... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T06:07
2020-12-16T06:07
2020-12-16T11:58
распространение нового коронавируса
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общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российским властям необходимо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, а также за уже заболевшими и членами их семей, чтобы предотвратить новые пики заболеваемости коронавирусом в стране, рост числа заболевших в том или ином регионе связан с отношением населения к ограничительным мерам, заявила РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России в период с 16 ноября по 15 декабря количество заболевших россиян возросло в 1,4 раза, до 2,708 миллиона человек.Егорова подчеркнула, что рост числа заболевших в том или ином регионе России связан с отношением населения к ограничительным мерам. "Меры со стороны властей приняты во всех регионах — ношение масок, работа и учеба на удаленке, въезд в регион со справками, но дают результат только при ответственном отношении граждан, но, к сожалению, многое люди игнорируют", — добавила эксперт.Собеседница агентства отметила, что точно определить причину взлета или падения числа заболевших и умерших будет возможно при совместном рассмотрении динамики пандемии медиками, статистиками и экономистами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рэу имени г. в. плеханова, москва, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Российским властям необходимо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, а также за уже заболевшими и членами их семей, чтобы предотвратить новые пики заболеваемости коронавирусом в стране, рост числа заболевших в том или ином регионе связан с отношением населения к ограничительным мерам, заявила РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова
Елена Егорова.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России в период с 16 ноября по 15 декабря количество заболевших россиян возросло в 1,4 раза, до 2,708 миллиона человек.
"Чтоб избежать резкого всплеска заболеваемости в любом регионе России, властям все-таки надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимся на карантине", — сказала она.
Егорова подчеркнула, что рост числа заболевших в том или ином регионе России связан с отношением населения к ограничительным мерам. "Меры со стороны властей приняты во всех регионах — ношение масок, работа и учеба на удаленке, въезд в регион со справками, но дают результат только при ответственном отношении граждан, но, к сожалению, многое люди игнорируют", — добавила эксперт.
Собеседница агентства отметила, что точно определить причину взлета или падения числа заболевших и умерших будет возможно при совместном рассмотрении динамики пандемии медиками, статистиками и экономистами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.