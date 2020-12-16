https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589421308.html

Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России

Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России

Российским властям необходимо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, а также за уже заболевшими и членами их семей, чтобы предотвратить... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T06:07

2020-12-16T06:07

2020-12-16T11:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

рэу имени г. в. плеханова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российским властям необходимо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, а также за уже заболевшими и членами их семей, чтобы предотвратить новые пики заболеваемости коронавирусом в стране, рост числа заболевших в том или ином регионе связан с отношением населения к ограничительным мерам, заявила РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России в период с 16 ноября по 15 декабря количество заболевших россиян возросло в 1,4 раза, до 2,708 миллиона человек.Егорова подчеркнула, что рост числа заболевших в том или ином регионе России связан с отношением населения к ограничительным мерам. "Меры со стороны властей приняты во всех регионах — ношение масок, работа и учеба на удаленке, въезд в регион со справками, но дают результат только при ответственном отношении граждан, но, к сожалению, многое люди игнорируют", — добавила эксперт.Собеседница агентства отметила, что точно определить причину взлета или падения числа заболевших и умерших будет возможно при совместном рассмотрении динамики пандемии медиками, статистиками и экономистами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589416505.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рэу имени г. в. плеханова, москва, общество