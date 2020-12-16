https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589416505.html

Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе

Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T02:18

2020-12-16T02:18

2020-12-16T02:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье

первый канал (телеканал)

общество

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Лучший способ сбить температуру при коронавирусе

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.Она обратила внимание на универсальность этого препарата.Медик отметила, что парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием". При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/toothpaste-1588917446.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, первый канал (телеканал), общество