Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589416505.html
Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе
Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:18
2020-12-16T02:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
первый канал (телеканал)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Лучший способ сбить температуру при коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_0:58:3220:1869_1920x0_80_0_0_e75b87455384d7f542c5098b91ab3f3d.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.Она обратила внимание на универсальность этого препарата.Медик отметила, что парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием". При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/toothpaste-1588917446.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_70fc7958dc5b4d1c6b6988ab1526e35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, первый канал (телеканал), общество

Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе

02:18 16.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.
Она обратила внимание на универсальность этого препарата.
"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям", — пояснила Малышева.
Медик отметила, что парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием". При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.
"Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры", — уточнила врач.
Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 15:19Распространение нового коронавируса
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровьеПервый канал (телеканал)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
Лента новостейМолния