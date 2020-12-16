https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589413332.html

Число новых случаев COVID-19 в мире за неделю побило рекордные показатели

Число новых случаев COVID-19 в мире за неделю побило рекордные показатели

Количество выявленных во всем мире случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 миллиона, что вновь стало рекордным показателем, следует из данных... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:35

2020-12-16T00:35

2020-12-16T00:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

воз

москва

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Количество выявленных во всем мире случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 миллиона, что вновь стало рекордным показателем, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По информации ВОЗ, за неделю с 7 по 13 декабря в мире выявили 4 329 927 новых случаев заражения, скончались еще 75 038 пациентов с COVID-19.Больше всего новых случаев, как и в прошлые недели, выявили в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там зарегистрировали свыше 2 миллионов новых заражений.Общее количество выявленных в мире случаев с начала пандемии, по данным ВОЗ, превысило 70 миллионов, скончались почти 1,6 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, воз, москва, в мире