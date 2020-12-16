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Володин рассказал, сколько депутатов находятся в больнице из-за COVID-19
Володин рассказал, сколько депутатов находятся в больнице из-за COVID-19
Каждый третий депутат переболел коронавирусов, сейчас в больницах из-за этого находятся 27 депутатов, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:25
2020-12-16T00:25
2020-12-16T00:25
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общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Каждый третий депутат переболел коронавирусов, сейчас в больницах из-за этого находятся 27 депутатов, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Во вторник Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов."Пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в работу Государственной Думы. На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. Двадцать семь сейчас находятся в больницах. Замечу: внутри Думы заразился только один депутат от своего коллеги, который вернулся из региона", - сказал Володин в интервью "Российской газете".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество