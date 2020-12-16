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В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима
В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов в Москве усилен в преддверии праздников, усиленные меры сохранятся в праздничные дни, сообщил в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:37
2020-12-16T21:37
2020-12-16T21:37
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов в Москве усилен в преддверии праздников, усиленные меры сохранятся в праздничные дни, сообщил в среду начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва