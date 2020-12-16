https://ria.ru/20201216/kontrol-1589584937.html

В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов в Москве усилен в преддверии праздников, усиленные меры сохранятся в праздничные дни, сообщил в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:37

2020-12-16T21:37

2020-12-16T21:37

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россия

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москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов в Москве усилен в преддверии праздников, усиленные меры сохранятся в праздничные дни, сообщил в среду начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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