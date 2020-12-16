https://ria.ru/20201216/kolokolnya-1589497184.html
Колокольню старинного храма сожгли в Нижегородской области
Колокольню старинного храма сожгли в Нижегородской области
Колокольню старинной церкви сожгли в селе Нижегородской области из-за ее аварийного состояния, сообщается на сайте Лысковской епархии. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:19
2020-12-16T14:19
2020-12-16T14:19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Колокольню старинной церкви сожгли в селе Нижегородской области из-за ее аварийного состояния, сообщается на сайте Лысковской епархии.Ранее в соцсетях было опубликовано видео горящей колокольни. Автор на записи заявляет, что это "большой грех" и что полуразрушенную колокольню сначала надо было разобрать и вывезти в другое место, и только там сжечь. Уничтожение колокольни вызвало возмущение не только местных жителей, но и пользователей сети."В селе Окишино Лысковского района находилась колокольня в аварийном состоянии, которую было решено ликвидировать по решению собрания жителей села. Ветхая деревянная колокольня представляла опасность для местных жителей, в особенности детей, которые нередко ее посещали. В связи с трудным финансовым положением было принято решение сжигать разобранную колокольню на месте", - говорится в сообщении Лысковской епархии.Подчеркивается, что все действия были согласованы с церковными и государственными властями, а также пожарным надзором. В момент сожжения колокольни на месте находились священник и пожарные, которые следили за соблюдением пожарных мер безопасности. "Снесенная колокольня никогда не являлась памятником архитектуры", - подчеркивается в сообщении.Также Лысковская епархия заявляет о том, что на месте сожженной ветхой колокольни будет построен новый храм.Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Окишино Лысковского района была построена в 1854 году. "Обшитый тесом храм типа "восьмерика на четверике" с трапезной и трехъярусной колокольней под каркасным шатром имел два придела: Петропавловский и Смоленский. Закрытый не позже 1930-х годов, сейчас он стоит без купола, в аварийном состоянии", - сообщается на сайте.
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новости - религия и мировоззрение, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Колокольню старинной церкви сожгли в селе Нижегородской области из-за ее аварийного состояния, сообщается на сайте Лысковской епархии.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео горящей колокольни. Автор на записи заявляет, что это "большой грех" и что полуразрушенную колокольню сначала надо было разобрать и вывезти в другое место, и только там сжечь. Уничтожение колокольни вызвало возмущение не только местных жителей, но и пользователей сети.
"В селе Окишино Лысковского района находилась колокольня в аварийном состоянии, которую было решено ликвидировать по решению собрания жителей села. Ветхая деревянная колокольня представляла опасность для местных жителей, в особенности детей, которые нередко ее посещали. В связи с трудным финансовым положением было принято решение сжигать разобранную колокольню на месте", - говорится в сообщении Лысковской епархии.
Подчеркивается, что все действия были согласованы с церковными и государственными властями, а также пожарным надзором. В момент сожжения колокольни на месте находились священник и пожарные, которые следили за соблюдением пожарных мер безопасности. "Снесенная колокольня никогда не являлась памятником архитектуры", - подчеркивается в сообщении.
Также Лысковская епархия заявляет о том, что на месте сожженной ветхой колокольни будет построен новый храм.
Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Окишино Лысковского района была построена в 1854 году. "Обшитый тесом храм типа "восьмерика на четверике" с трапезной и трехъярусной колокольней под каркасным шатром имел два придела: Петропавловский и Смоленский. Закрытый не позже 1930-х годов, сейчас он стоит без купола, в аварийном состоянии", - сообщается на сайте.