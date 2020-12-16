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Россия не получала сообщений от США о хакерских атаках, заявил Лавров
Россия не получала сообщений от США о хакерских атаках, заявил Лавров
Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:43
2020-12-16T12:49
министерство финансов сша
министерство внутренней безопасности сша
россия
сергей лавров
сша
в мире
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ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, однако никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
https://ria.ru/20201214/khakery-1589057384.html
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министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, россия, сергей лавров, сша, в мире

Россия не получала сообщений от США о хакерских атаках, заявил Лавров

12:43 16.12.2020 (обновлено: 12:49 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений Соединенных Штатов касательно хакерских атак, подозрений в этих атаках. Мы уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты, да и другие западные страны просто объявляют в средствах массовой информации об очередных обвинениях в адрес России", - сказал Лавров по итогам встречи с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Загребе.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, однако никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
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Министерство финансов СШАМинистерство внутренней безопасности СШАРоссияСергей ЛавровСШАВ мире
 
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