Россия не получала сообщений от США о хакерских атаках, заявил Лавров
12:43 16.12.2020 (обновлено: 12:49 16.12.2020)
ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений Соединенных Штатов касательно хакерских атак, подозрений в этих атаках. Мы уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты, да и другие западные страны просто объявляют в средствах массовой информации об очередных обвинениях в адрес России", - сказал Лавров по итогам встречи с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Загребе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, однако никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.