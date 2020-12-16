https://ria.ru/20201216/khakery-1589473893.html

Россия не получала сообщений от США о хакерских атаках, заявил Лавров

Россия не получала сообщений от США о хакерских атаках, заявил Лавров

Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:43

2020-12-16T12:43

2020-12-16T12:49

министерство финансов сша

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ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, однако никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201214/khakery-1589057384.html

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министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, россия, сергей лавров, сша, в мире