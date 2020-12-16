https://ria.ru/20201216/karty-1589460362.html

СФ разрешил пополнять транспортные и школьные карты наличными

СФ разрешил пополнять транспортные и школьные карты наличными

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными средствами. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:44

2020-12-16T11:44

2020-12-16T11:44

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/15015/96/150159688_0:309:3000:1997_1920x0_80_0_0_d1ec6c0cdf0583e5a6dfd47ace548a11.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными средствами.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.При этом парламентарии считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.В настоящее время порядка 60-70% карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20201118/troyka-1585163085.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество