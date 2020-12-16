https://ria.ru/20201216/karty-1589460362.html
СФ разрешил пополнять транспортные и школьные карты наличными
СФ разрешил пополнять транспортные и школьные карты наличными
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными средствами. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:44
2020-12-16T11:44
2020-12-16T11:44
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными средствами.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.При этом парламентарии считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.В настоящее время порядка 60-70% карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20201118/troyka-1585163085.html
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общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными средствами.
В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.
При этом парламентарии считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.
В настоящее время порядка 60-70% карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.