https://ria.ru/20201216/kaluga-1589561701.html

Гастрономические туры по всей России представят на фестивале в Калуге

Гастрономические туры по всей России представят на фестивале в Калуге

Лучшие региональные программы и продукты гастротуризма России — от Москвы до Владивостока будут представлены на Гастрономическом фестивале 2020, который пройдет РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:31

2020-12-16T20:31

2020-12-16T20:31

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лучшие региональные программы и продукты гастротуризма России — от Москвы до Владивостока будут представлены на Гастрономическом фестивале 2020, который пройдет 19 декабря в Калуге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия."Гости фестиваля, организованного Федеральным агентством по туризму при поддержке правительства Калужской области, получат возможность познакомиться с организаторами 50 перспективных гастрономических туров, которые охватывают большинство регионов страны, от Владивостока до Москвы. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, что позволит принять в нем участие многотысячной аудитории", — рассказали организаторы форума.Участники разработают проекты 20 уникальных гастротуров для разных регионов России. А также примут участие в создании концепции поддержки гастрономического туризма совместно с Федеральным агентством по туризму на 2021—2025 годы."Разнообразные маршруты и программы раскрывают перед путешественниками богатство традиций и особенности национальных кухонь, которые отражают историческое и культурное наследие народов России", - отметили в Ростуризме.Организаторы подчеркнули, что мероприятие будет проходить с соблюдением правил Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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