https://ria.ru/20201216/kaluga-1589561701.html
Гастрономические туры по всей России представят на фестивале в Калуге
Гастрономические туры по всей России представят на фестивале в Калуге
Лучшие региональные программы и продукты гастротуризма России — от Москвы до Владивостока будут представлены на Гастрономическом фестивале 2020, который пройдет РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:31
2020-12-16T20:31
2020-12-16T20:31
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лучшие региональные программы и продукты гастротуризма России — от Москвы до Владивостока будут представлены на Гастрономическом фестивале 2020, который пройдет 19 декабря в Калуге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия."Гости фестиваля, организованного Федеральным агентством по туризму при поддержке правительства Калужской области, получат возможность познакомиться с организаторами 50 перспективных гастрономических туров, которые охватывают большинство регионов страны, от Владивостока до Москвы. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, что позволит принять в нем участие многотысячной аудитории", — рассказали организаторы форума.Участники разработают проекты 20 уникальных гастротуров для разных регионов России. А также примут участие в создании концепции поддержки гастрономического туризма совместно с Федеральным агентством по туризму на 2021—2025 годы."Разнообразные маршруты и программы раскрывают перед путешественниками богатство традиций и особенности национальных кухонь, которые отражают историческое и культурное наследие народов России", - отметили в Ростуризме.Организаторы подчеркнули, что мероприятие будет проходить с соблюдением правил Роспотребнадзора.
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РИА Новости
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куда сходить , куда поехать, еда - туризм, новости - туризм, калуга
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лучшие региональные программы и продукты гастротуризма России — от Москвы до Владивостока будут представлены на Гастрономическом фестивале 2020, который пройдет 19 декабря в Калуге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
"Гости фестиваля, организованного Федеральным агентством по туризму при поддержке правительства Калужской области, получат возможность познакомиться с организаторами 50 перспективных гастрономических туров, которые охватывают большинство регионов страны, от Владивостока до Москвы. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, что позволит принять в нем участие многотысячной аудитории", — рассказали организаторы форума.
Участники разработают проекты 20 уникальных гастротуров для разных регионов России. А также примут участие в создании концепции поддержки гастрономического туризма совместно с Федеральным агентством по туризму на 2021—2025 годы.
"Разнообразные маршруты и программы раскрывают перед путешественниками богатство традиций и особенности национальных кухонь, которые отражают историческое и культурное наследие народов России", - отметили в Ростуризме.
Организаторы подчеркнули, что мероприятие будет проходить с соблюдением правил Роспотребнадзора.