https://ria.ru/20201216/izmena-1589419992.html
"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы
"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы
Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T04:27
2020-12-16T04:27
2020-12-16T04:27
уттар-прадеш
индия
свадьба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Он мой брат": неверная невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037ecbf0d3e2c70d5d0beec491fe0337.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala.Как сообщает издание, молодожены сыграли свадьбу 25 ноября, после чего жених привел избранницу в дом своих родителей. Свадебные торжества продолжались, и 28 ноября к невесте пришел ее любовник, который представился братом девушки. В эту же ночь они сбежали из дома, забрав с собой драгоценности.Члены семьи жениха связались с родственниками невесты, после того как не смогли найти новобрачную и ее "брата". Мать невесты и жених подали жалобы в полицию с требованием найти девушку, но, по словам мужчины, стражи порядка не приняли никаких мер для поиска новобрачной.После повторного обращения жениха, членов его семьи и матери невесты, в полиции заверили, что скоро найду женщину и ее любовника.
https://ria.ru/20201215/nevesta-1589248001.html
уттар-прадеш
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_4f6c0327c6201bd7425fd94d777792f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уттар-прадеш, индия, свадьба, в мире
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Жительница индийского штата Уттар-Прадеш
сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala
.
Как сообщает издание, молодожены сыграли свадьбу 25 ноября, после чего жених привел избранницу в дом своих родителей. Свадебные торжества продолжались, и 28 ноября к невесте пришел ее любовник, который представился братом девушки. В эту же ночь они сбежали из дома, забрав с собой драгоценности.
Члены семьи жениха связались с родственниками невесты, после того как не смогли найти новобрачную и ее "брата". Мать невесты и жених подали жалобы в полицию с требованием найти девушку, но, по словам мужчины, стражи порядка не приняли никаких мер для поиска новобрачной.
После повторного обращения жениха, членов его семьи и матери невесты, в полиции заверили, что скоро найду женщину и ее любовника.