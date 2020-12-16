Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/izmena-1589419992.html
"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы
"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы
Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T04:27
2020-12-16T04:27
уттар-прадеш
индия
свадьба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Он мой брат": неверная невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037ecbf0d3e2c70d5d0beec491fe0337.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala.Как сообщает издание, молодожены сыграли свадьбу 25 ноября, после чего жених привел избранницу в дом своих родителей. Свадебные торжества продолжались, и 28 ноября к невесте пришел ее любовник, который представился братом девушки. В эту же ночь они сбежали из дома, забрав с собой драгоценности.Члены семьи жениха связались с родственниками невесты, после того как не смогли найти новобрачную и ее "брата". Мать невесты и жених подали жалобы в полицию с требованием найти девушку, но, по словам мужчины, стражи порядка не приняли никаких мер для поиска новобрачной.После повторного обращения жениха, членов его семьи и матери невесты, в полиции заверили, что скоро найду женщину и ее любовника.
https://ria.ru/20201215/nevesta-1589248001.html
уттар-прадеш
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_4f6c0327c6201bd7425fd94d777792f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уттар-прадеш, индия, свадьба, в мире

"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы

04:27 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala.
Как сообщает издание, молодожены сыграли свадьбу 25 ноября, после чего жених привел избранницу в дом своих родителей. Свадебные торжества продолжались, и 28 ноября к невесте пришел ее любовник, который представился братом девушки. В эту же ночь они сбежали из дома, забрав с собой драгоценности.
Члены семьи жениха связались с родственниками невесты, после того как не смогли найти новобрачную и ее "брата". Мать невесты и жених подали жалобы в полицию с требованием найти девушку, но, по словам мужчины, стражи порядка не приняли никаких мер для поиска новобрачной.
После повторного обращения жениха, членов его семьи и матери невесты, в полиции заверили, что скоро найду женщину и ее любовника.
Брошенная невеста - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 07:47
Гости силой затащили невесту на танцпол и сорвали свадьбу
 
Уттар-ПрадешИндияСвадьбаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Лента новостейМолния