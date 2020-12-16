https://ria.ru/20201216/izmena-1589419992.html

"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы

"Он мой брат": невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T04:27

2020-12-16T04:27

2020-12-16T04:27

уттар-прадеш

индия

свадьба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Он мой брат": неверная невеста сбежала с любовником через три дня после свадьбы

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037ecbf0d3e2c70d5d0beec491fe0337.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница индийского штата Уттар-Прадеш сбежала с любовником через три дня после собственной свадьбы, пишет Amar Ujala.Как сообщает издание, молодожены сыграли свадьбу 25 ноября, после чего жених привел избранницу в дом своих родителей. Свадебные торжества продолжались, и 28 ноября к невесте пришел ее любовник, который представился братом девушки. В эту же ночь они сбежали из дома, забрав с собой драгоценности.Члены семьи жениха связались с родственниками невесты, после того как не смогли найти новобрачную и ее "брата". Мать невесты и жених подали жалобы в полицию с требованием найти девушку, но, по словам мужчины, стражи порядка не приняли никаких мер для поиска новобрачной.После повторного обращения жениха, членов его семьи и матери невесты, в полиции заверили, что скоро найду женщину и ее любовника.

https://ria.ru/20201215/nevesta-1589248001.html

уттар-прадеш

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттар-прадеш, индия, свадьба, в мире