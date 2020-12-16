https://ria.ru/20201216/ispaniya-1589576269.html

Бывшая жена арестованного в Испании бизнесмена раскрыла детали дела

Бывшая жена арестованного в Испании бизнесмена раскрыла детали дела

Бывшая гражданская жена экс-директора НПП "Салют" (Нижний Новгород) Григория Казанского, который находится в международном розыске и был задержан в Испании, не... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:01

2020-12-16T20:01

2020-12-16T20:01

мадрид (город)

андорра

испания

в мире

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МАДРИД, 16 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Бывшая гражданская жена экс-директора НПП "Салют" (Нижний Новгород) Григория Казанского, который находится в международном розыске и был задержан в Испании, не знает, где находится ребенок, которого он похитил, сообщила она РИА Новости.Ранее в среду стало известно, что в Испании задержан бизнесмен, который был объявлен Россией в розыск по линии Интерпола за финансовые махинации. При этом его имя правоохранительные органы не называли. Расследование в Испании началось, когда бывшая гражданская жена подозреваемого, живущая в России, заявила, что мужчина забрал их дочь и отвез в Испанию. Задержание было произведено в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона). В правоохранительных органах РИА Новости заверили, что "ситуация с ребенком разрешена", но отказались уточнить, как конкретно.Алина Израилова (Брагина) сообщила РИА Новости, что задержанный – бывший директор НПП "Салют" (это предприятие занимается разработкой и производством радиоэлектроники и СВЧ-аппаратуры) Григорий Казанский, которого обвиняют в хищении 91 миллиона рублей в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы.На суд, который состоялся в 2019 году, он не явился, передав через адвокатов справку, что находится на лечении в Испании. Суд выдал ордер на его заочный арест, позже он был объявлен в международный розыск. Кроме того, Казанский разыскивается Андоррой за отмывание денег.По словам бывшей гражданской жены задержанного, Казанский забрал у нее ребенка в декабре 2011 года, когда девочке было 11 месяцев. "В марте 2012 года я выиграла суд об определении места жительства ребенка со мной, и на сегодняшний день таких решений у меня двенадцать. Он судился со мной по всей России. Он делал регистрацию в новом городе, подавал там в суд, думая, что где-нибудь выиграет. Ребенок все это время был с ним. Мы девять лет не могли добиться исполнения решения суда. В России такой закон, что ни мама, ни папа не являются похитителями, за неисполнение решения суда нет никакого наказания", - рассказала Алина. Все эти годы она дочь не видела. "Ребенок даже не знает, что я ее мама, она мамой называет его нынешнюю жену", - говорит Израилова.Алина рассказала, что об аресте Казанского ей сообщил следователь, однако не знает, где в настоящий момент находится ребенок. По ее словам, она неоднократно обращалась в посольство, консульство, в МИД, приезжала в Испанию, где подавала заявление в полицию. "Написаны тонны бумаг, куда только можно, но пока ничего. Я знала, что у него есть дом где-то в Испании, ездила в Мадрид, писала заявления, в полиции очень удивились, что есть решение суда, а ребенка не отдали. Для них это дико", - говорит Израилова. "В консульстве в курсе, пытаются что-то узнать, сказали, что как только будет информация, дадут знать", - сказала она.

https://ria.ru/20200607/1572587105.html

https://ria.ru/20200603/1572404671.html

мадрид (город)

андорра

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мадрид (город), андорра, испания, в мире