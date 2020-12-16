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Источник: у экс-губернатора Ишаева случился сердечный приступ
Источник: у экс-губернатора Ишаева случился сердечный приступ
Обвиняемый в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатор Хабаровского края, бывший вице-президент Роснефти Виктор Ишаев госпитализирован с сердечным приступом в РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:12
2020-12-16T19:19
роснефть
следственный комитет россии (ск рф)
россия
виктор ишаев
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Обвиняемый в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатор Хабаровского края, бывший вице-президент Роснефти Виктор Ишаев госпитализирован с сердечным приступом в больницу, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.По словам источника, у Ишаева в 2017 году был инфаркт. Судья Замоскворецкого суда, которая рассматривает дело, запросила в клинике данные о том, насколько серьезно заболевание фигуранта и может ли он участвовать в процессе, она отложила заседание на 9:00 17 декабря.Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства Роснефти в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет Роснефти. Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев - под домашним арестом.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему Роснефтью денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
https://ria.ru/20201208/rastrata-1588232205.html
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роснефть, следственный комитет россии (ск рф), россия, виктор ишаев, хабаровский край, происшествия

Источник: у экс-губернатора Ишаева случился сердечный приступ

19:12 16.12.2020 (обновлено: 19:19 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПодозреваемый в хищении средств ПАО "НК "Роснефть" Виктор Ишаев в суде
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Обвиняемый в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатор Хабаровского края, бывший вице-президент Роснефти Виктор Ишаев госпитализирован с сердечным приступом в больницу, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

"Ишаева госпитализировали в больницу с сердечным приступом, он весь день вчера ездил по больницам, сдавал анализ на COVID и (делал - ред.) КТ легких, так как без этого не госпитализируют", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, у Ишаева в 2017 году был инфаркт. Судья Замоскворецкого суда, которая рассматривает дело, запросила в клинике данные о том, насколько серьезно заболевание фигуранта и может ли он участвовать в процессе, она отложила заседание на 9:00 17 декабря.
Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства Роснефти в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 15:33
Подельник экс-губернатора Ишаева признал вину по делу о растрате
Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет Роснефти. Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев - под домашним арестом.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему Роснефтью денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
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СК завершил расследование против экс-губернатора Ишаева
 
РоснефтьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВиктор ИшаевХабаровский крайПроисшествия
 
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