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Финансист сказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе
Финансист сказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе
Доходность по вкладам уже давно не является пределом мечтаний и порой не покрывает даже инфляцию. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:14
2020-12-16T01:14
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
инвестиции
общество
экономика
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Как без особого риска заработать больше, чем на вкладе
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Доходность по вкладам уже давно не является пределом мечтаний и порой не покрывает даже инфляцию. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал агентству "Прайм", как можно заработать больше без лишнего риска.Золотое правило инвестиций гласит, что чем выше потенциальная доходность, тем сильнее риски, и об этом нельзя забывать, отметил собеседник агентства.Важны и другие параметры: сумма и срок инвестирования, валюта накоплений и вероятность того, что средства понадобится изъять досрочно. "Наиболее консервативный вариант — короткие или среднесрочные ОФЗ, доходность по ним составляет примерно пять процентов. Немного, но все равно уже чуть выше, чем по депозитам", — отмечает Русецкий.Хорошим инструментом он назвал паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Там есть налоговые льготы, хорошо развитая инфраструктура, налажен контроль со стороны регулятора. Инвестор должен лишь выбрать подходящий ему по уровню риска класс активов и приобрести паи на сумму от ста рублей. Еще один инструмент с льготой от государства — индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). На него можно покупать как отдельные ценные бумаги, так и готовые продукты. Наилучший вариант — составить с профессиональным советником личный финансовый план, на который можно опираться, приступая к инвестициям. Он "заточен" под ваши условия и параметры, а значит, вероятность получения хорошего дохода выше, заключил Русецкий.
https://ria.ru/20201214/aktsii-1589044088.html
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, общество, экономика

Финансист сказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

01:14 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Доходность по вкладам уже давно не является пределом мечтаний и порой не покрывает даже инфляцию. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал агентству "Прайм", как можно заработать больше без лишнего риска.
Золотое правило инвестиций гласит, что чем выше потенциальная доходность, тем сильнее риски, и об этом нельзя забывать, отметил собеседник агентства.
"В одних случаях, как, например, при покупке акций, просчитать риски до конца невозможно, а потенциальная доходность реализуется на длинных горизонтах. В других случаях, скажем, как при вложениях в российские гособлигации, риски инвестора минимальны и хорошо прогнозируются, правда, и уровень ожидаемой доходности в последнем случае будет консервативным", — поясняет эксперт.
Важны и другие параметры: сумма и срок инвестирования, валюта накоплений и вероятность того, что средства понадобится изъять досрочно.
"Наиболее консервативный вариант — короткие или среднесрочные ОФЗ, доходность по ним составляет примерно пять процентов. Немного, но все равно уже чуть выше, чем по депозитам", — отмечает Русецкий.
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Хорошим инструментом он назвал паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Там есть налоговые льготы, хорошо развитая инфраструктура, налажен контроль со стороны регулятора. Инвестор должен лишь выбрать подходящий ему по уровню риска класс активов и приобрести паи на сумму от ста рублей. Еще один инструмент с льготой от государства — индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). На него можно покупать как отдельные ценные бумаги, так и готовые продукты.
Наилучший вариант — составить с профессиональным советником личный финансовый план, на который можно опираться, приступая к инвестициям. Он "заточен" под ваши условия и параметры, а значит, вероятность получения хорошего дохода выше, заключил Русецкий.
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БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияИнвестицииОбществоЭкономика
 
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