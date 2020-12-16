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Правительство выделит более 1,5 миллиарда рублей на поддержку инвалидов
Правительство выделит более 1,5 миллиарда рублей на поддержку инвалидов
Более 1,5 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году в качестве субсидий для общероссийских общественных организаций инвалидов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:19
2020-12-16T12:34
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году в качестве субсидий для общероссийских общественных организаций инвалидов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что средства будут направлены на решение социальных проблем, реабилитацию и адаптацию инвалидов."Очевидно, что без помощи государства общественникам с этой сложной и масштабной работой не справиться. Будем и дальше совершенствовать механизмы поддержки", - добавил глава кабмина.
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михаил мишустин, общество

Правительство выделит более 1,5 миллиарда рублей на поддержку инвалидов

12:19 16.12.2020 (обновлено: 12:34 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году в качестве субсидий для общероссийских общественных организаций инвалидов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы распределим более 1,5 миллиарда рублей в качестве субсидий на следующий год для общероссийских общественных организаций инвалидов", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что средства будут направлены на решение социальных проблем, реабилитацию и адаптацию инвалидов.
"Очевидно, что без помощи государства общественникам с этой сложной и масштабной работой не справиться. Будем и дальше совершенствовать механизмы поддержки", - добавил глава кабмина.
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:17Распространение нового коронавируса
В рекомендации по COVID-19 включат средства коммуникации с инвалидами
 
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