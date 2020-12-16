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Правительство выделит более 1,5 миллиарда рублей на поддержку инвалидов

Правительство выделит более 1,5 миллиарда рублей на поддержку инвалидов

Более 1,5 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году в качестве субсидий для общероссийских общественных организаций инвалидов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:19

2020-12-16T12:19

2020-12-16T12:34

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году в качестве субсидий для общероссийских общественных организаций инвалидов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что средства будут направлены на решение социальных проблем, реабилитацию и адаптацию инвалидов."Очевидно, что без помощи государства общественникам с этой сложной и масштабной работой не справиться. Будем и дальше совершенствовать механизмы поддержки", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20201203/rekomendatsii-1587531537.html

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михаил мишустин, общество