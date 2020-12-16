https://ria.ru/20201216/inflyatsiya-1589437852.html

Глава Росстата объяснил, как данные онлайн-касс помогут считать инфляцию

Глава Росстата объяснил, как данные онлайн-касс помогут считать инфляцию

Использование данных контрольно-кассовой техники (ККТ) позволит Росстату быстрее и точнее рассчитывать инфляцию, сообщил глава статистического ведомства Павел... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:14

2020-12-16T10:14

2020-12-16T10:14

россия

павел малков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Использование данных контрольно-кассовой техники (ККТ) позволит Росстату быстрее и точнее рассчитывать инфляцию, сообщил глава статистического ведомства Павел Малков в интервью РИА Новости.В ноябре в Росстате сообщали, что совместно с ФНС рассматривают возможность использовать данные контрольно-кассовой техники для расчета инфляции.По его словам, на сегодняшний день ведомство собирает данные о ценах примерно в 300 городах. Это самые крупные населенные пункты, которые отвечают определенным критериям.Малков отметил, что ведомство будет подходить к использованию данных ККТ поэтапно. "Мы будем переходить на использование данных контрольно-кассовой техники только тогда, когда мы убедимся в сопоставимости полученных данных. А иначе нельзя будет данные, полученные ранее, сравнивать с теми данными, которые получим сейчас. Последствия для экономики могут быть очень-очень серьезными", - сказал он.Глава ведомства подчеркнул, что Росстат не меняет методику расчета инфляции, а меняет только источники. "Методика остается неизменной, она соответствует всем международным стандартам. Но мы теперь, например, планируем данные по стоимости бензина брать не вручную с бензоколонок, а вычислять из базы, полученной по контрольно-кассовой технике", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>

https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588413673.html

россия

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россия, павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика