Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/inflyatsiya-1589437852.html
Глава Росстата объяснил, как данные онлайн-касс помогут считать инфляцию
Глава Росстата объяснил, как данные онлайн-касс помогут считать инфляцию
Использование данных контрольно-кассовой техники (ККТ) позволит Росстату быстрее и точнее рассчитывать инфляцию, сообщил глава статистического ведомства Павел... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:14
2020-12-16T10:14
россия
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569852889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_002d2dd6aadfcb0221e745a07dd88937.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Использование данных контрольно-кассовой техники (ККТ) позволит Росстату быстрее и точнее рассчитывать инфляцию, сообщил глава статистического ведомства Павел Малков в интервью РИА Новости.В ноябре в Росстате сообщали, что совместно с ФНС рассматривают возможность использовать данные контрольно-кассовой техники для расчета инфляции.По его словам, на сегодняшний день ведомство собирает данные о ценах примерно в 300 городах. Это самые крупные населенные пункты, которые отвечают определенным критериям.Малков отметил, что ведомство будет подходить к использованию данных ККТ поэтапно. "Мы будем переходить на использование данных контрольно-кассовой техники только тогда, когда мы убедимся в сопоставимости полученных данных. А иначе нельзя будет данные, полученные ранее, сравнивать с теми данными, которые получим сейчас. Последствия для экономики могут быть очень-очень серьезными", - сказал он.Глава ведомства подчеркнул, что Росстат не меняет методику расчета инфляции, а меняет только источники. "Методика остается неизменной, она соответствует всем международным стандартам. Но мы теперь, например, планируем данные по стоимости бензина брать не вручную с бензоколонок, а вычислять из базы, полученной по контрольно-кассовой технике", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Павла Малкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588413673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569852889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_183ec878b1a60fc96192702702a25577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Глава Росстата объяснил, как данные онлайн-касс помогут считать инфляцию

10:14 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоциальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Использование данных контрольно-кассовой техники (ККТ) позволит Росстату быстрее и точнее рассчитывать инфляцию, сообщил глава статистического ведомства Павел Малков в интервью РИА Новости.
В ноябре в Росстате сообщали, что совместно с ФНС рассматривают возможность использовать данные контрольно-кассовой техники для расчета инфляции.
"Это увеличение скорости расчетов... Это расширение корзины товаров и услуг, которые мы оцениваем при расчете инфляции. Самое главное - это увеличение глубины проникновения... Использование данных контрольно-кассовой техники позволит нам существенно расширить географию...", - сказал Малков.
По его словам, на сегодняшний день ведомство собирает данные о ценах примерно в 300 городах. Это самые крупные населенные пункты, которые отвечают определенным критериям.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
Малков отметил, что ведомство будет подходить к использованию данных ККТ поэтапно. "Мы будем переходить на использование данных контрольно-кассовой техники только тогда, когда мы убедимся в сопоставимости полученных данных. А иначе нельзя будет данные, полученные ранее, сравнивать с теми данными, которые получим сейчас. Последствия для экономики могут быть очень-очень серьезными", - сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что Росстат не меняет методику расчета инфляции, а меняет только источники. "Методика остается неизменной, она соответствует всем международным стандартам. Но мы теперь, например, планируем данные по стоимости бензина брать не вручную с бензоколонок, а вычислять из базы, полученной по контрольно-кассовой технике", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:11
Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания
 
РоссияПавел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
16:17ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
16:16МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном
Лента новостейМолния