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Вице-премьер Борисов рассказал, где будет востребован самолет Ил-114-300
Вице-премьер Борисов рассказал, где будет востребован самолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300 сможет получить спрос у местных авиалиний, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:57
2020-12-16T15:57
2020-12-16T15:57
россия
ил-114-300
юрий борисов (вице-премьер)
дальний восток
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самолет Ил-114-300 сможет получить спрос у местных авиалиний, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который наблюдал за полетом самолета в Жуковском.Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет."Трудно переоценить значение этого самолета для повышения мобильности российских граждан. Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии", - сказал Борисов.Помимо пассажирских перевозок, отметил вице-премьер, Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси – для полярной авиации.Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок - с 2023 года, напомнил Борисов.
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Первый взлет нового российского самолета Ил-114-300
"Ростех" предоставил РИА Новости видео первого полета нового российского регионального самолета Ил-114-300.
2020-12-16T15:57
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видео, россия, ил-114-300, юрий борисов (вице-премьер), дальний восток, экономика
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Самолет Ил-114
-300 сможет получить спрос у местных авиалиний, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке
, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов
, который наблюдал за полетом самолета в Жуковском
.
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет.
"Трудно переоценить значение этого самолета для повышения мобильности российских граждан. Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии", - сказал Борисов.
Помимо пассажирских перевозок, отметил вице-премьер, Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси – для полярной авиации.
Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок - с 2023 года, напомнил Борисов.