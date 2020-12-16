https://ria.ru/20201216/huawei-1589446644.html

Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки

Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки

Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:05

2020-12-16T11:05

2020-12-16T11:05

риа наука

google android

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта.Зарегистрироваться в программе бета-тестирования могут владельцы смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и планшета MatePad Pro. В Huawei планируют, что операционную систему получат в 2021 году более 100 миллионов устройств.Замена Android от Huawei позиционируется, как операционная система "Интернета всего". HarmonyOS 2.0 разработана с учетом того, что будет устанавливаться не только на смартфоны, но и на носимую электронику, автомобильные системы и бытовую технику.

https://ria.ru/20200916/programmisty-huawei-1577315500.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, huawei technologies, технологии