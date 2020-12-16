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https://ria.ru/20201216/huawei-1589446644.html
Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки
Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки
Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:05
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риа наука
google android
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта.Зарегистрироваться в программе бета-тестирования могут владельцы смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и планшета MatePad Pro. В Huawei планируют, что операционную систему получат в 2021 году более 100 миллионов устройств.Замена Android от Huawei позиционируется, как операционная система "Интернета всего". HarmonyOS 2.0 разработана с учетом того, что будет устанавливаться не только на смартфоны, но и на носимую электронику, автомобильные системы и бытовую технику.
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google android, huawei technologies, технологии

Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки

11:05 16.12.2020
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Huawei в магазине в Пекине
Логотип компании Huawei в магазине в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта.
Зарегистрироваться в программе бета-тестирования могут владельцы смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и планшета MatePad Pro. В Huawei планируют, что операционную систему получат в 2021 году более 100 миллионов устройств.
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане, КНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:43РИА Наука
Huawei привлекла российских программистов к разработке системы HarmonyOS
Замена Android от Huawei позиционируется, как операционная система "Интернета всего". HarmonyOS 2.0 разработана с учетом того, что будет устанавливаться не только на смартфоны, но и на носимую электронику, автомобильные системы и бытовую технику.
 
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