https://ria.ru/20201216/huawei-1589446644.html
Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки
Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки
Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:05
2020-12-16T11:05
2020-12-16T11:05
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технологии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта.Зарегистрироваться в программе бета-тестирования могут владельцы смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и планшета MatePad Pro. В Huawei планируют, что операционную систему получат в 2021 году более 100 миллионов устройств.Замена Android от Huawei позиционируется, как операционная система "Интернета всего". HarmonyOS 2.0 разработана с учетом того, что будет устанавливаться не только на смартфоны, но и на носимую электронику, автомобильные системы и бытовую технику.
https://ria.ru/20200916/programmisty-huawei-1577315500.html
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