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В Москве госпитализировали 1732 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1732 человека с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве госпитализированы 1732 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:30
2020-12-16T11:30
2020-12-16T11:30
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1732 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 5028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 456 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 8,6% среди заболевших - дети, 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% – от 46 до 65 лет, еще 12,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество