https://ria.ru/20201216/gospitalizatsiya-1589457258.html

В Москве госпитализировали 1732 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1732 человека с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве госпитализированы 1732 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:30

2020-12-16T11:30

2020-12-16T11:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629771_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_2fead97e06662309179125924a3d0e0e.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1732 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 456 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 5028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 456 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 8,6% среди заболевших - дети, 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% – от 46 до 65 лет, еще 12,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество