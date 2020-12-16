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Сотрудникам АФК "Система" вручены госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19
Сотрудникам АФК "Система" вручены госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19
Более 20 сотрудникам Группы АФК "Система" в среду вручены государственные награды за вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции в России –... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:35
2020-12-16T19:35
михаил мурашко
афк "система"
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Более 20 сотрудникам Группы АФК "Система" в среду вручены государственные награды за вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции в России – организацию диагностики и лечения пациентов, производства лекарственных препаратов и первой в мире вакцины против коронавируса, сообщает компания.Ордена и медали, присвоенные указами президента России представителям корпорации и ее портфельных компаний "Медси", "Биннофарм Групп" и "Система-БиоТех", вручил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Орденом Почета за большой вклад в организацию работы по выпуску препаратов для лечения коронавирусной инфекции награжден председатель совета директоров "Биннофарм Групп" Дмитрий Зубов. Ордена Дружбы вручены генеральному директору фармацевтического холдинга Рустему Муратову и вице-президенту по развитию бизнеса и исследованиям Алексею Чупину. Еще ряд сотрудников предприятий "Биннофарм Групп" получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. За 9 месяцев 2020 года холдинг в среднем вдвое увеличил объемы производства необходимых для лечения COVID-19 антибактериальных препаратов, отмечается в сообщении.Орденами Дружбы также награждены управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов, директор по науке "Система-БиоТех" Наталья Позднякова и главный врач Клинической больницы №1 ГК "Медси" Татьяна Шаповаленко. Президент ГК "Медси" Елена Брусилова удостоена Ордена Пирогова вместе с пятью медицинскими работниками флагманского стационара компании, в котором прошли лечение несколько тысяч пациентов с COVID-19. Медалями Ордена за "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Луки Крымского отмечены еще ряд сотрудников "Медси" и "Системы-БиоТех", которая поставила около 2,7 миллиона диагностических тест-систем в больницы Москвы и регионов.
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РИА Новости
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михаил мурашко, афк "система", новости компаний - экономика

Сотрудникам АФК "Система" вручены госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19

19:35 16.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывеска компании АФК "Система"
Вывеска компании АФК Система - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Более 20 сотрудникам Группы АФК "Система" в среду вручены государственные награды за вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции в России – организацию диагностики и лечения пациентов, производства лекарственных препаратов и первой в мире вакцины против коронавируса, сообщает компания.
Ордена и медали, присвоенные указами президента России представителям корпорации и ее портфельных компаний "Медси", "Биннофарм Групп" и "Система-БиоТех", вручил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом году выпало большое количество испытаний на всех тех, кто носит белый халат, создает лекарственные препараты и запускает их в промышленное производство; на всех тех, кто стал пациентами в этом году, а также испытателями вакцины. То, насколько вся медицинская отрасль мобилизовалась и встала действительно плечом к плечу, безусловно, заслуживает внимания и уважения", - приводятся в сообщении слова Мурашко на церемонии.
Орденом Почета за большой вклад в организацию работы по выпуску препаратов для лечения коронавирусной инфекции награжден председатель совета директоров "Биннофарм Групп" Дмитрий Зубов. Ордена Дружбы вручены генеральному директору фармацевтического холдинга Рустему Муратову и вице-президенту по развитию бизнеса и исследованиям Алексею Чупину. Еще ряд сотрудников предприятий "Биннофарм Групп" получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. За 9 месяцев 2020 года холдинг в среднем вдвое увеличил объемы производства необходимых для лечения COVID-19 антибактериальных препаратов, отмечается в сообщении.
Орденами Дружбы также награждены управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов, директор по науке "Система-БиоТех" Наталья Позднякова и главный врач Клинической больницы №1 ГК "Медси" Татьяна Шаповаленко. Президент ГК "Медси" Елена Брусилова удостоена Ордена Пирогова вместе с пятью медицинскими работниками флагманского стационара компании, в котором прошли лечение несколько тысяч пациентов с COVID-19.
Медалями Ордена за "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Луки Крымского отмечены еще ряд сотрудников "Медси" и "Системы-БиоТех", которая поставила около 2,7 миллиона диагностических тест-систем в больницы Москвы и регионов.
Логотип АФК Система - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 10:51
Чистая прибыль арендного бизнеса АФК "Система" упала за полгода в 4 раза
 
Михаил МурашкоАФК "Система"Новости компаний - Экономика
 
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