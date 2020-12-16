https://ria.ru/20201216/gosnagrady-1589573306.html

Сотрудникам АФК "Система" вручены госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19

Сотрудникам АФК "Система" вручены госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19

Более 20 сотрудникам Группы АФК "Система" в среду вручены государственные награды за вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции в России –... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:35

2020-12-16T19:35

2020-12-16T19:35

михаил мурашко

афк "система"

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Более 20 сотрудникам Группы АФК "Система" в среду вручены государственные награды за вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции в России – организацию диагностики и лечения пациентов, производства лекарственных препаратов и первой в мире вакцины против коронавируса, сообщает компания.Ордена и медали, присвоенные указами президента России представителям корпорации и ее портфельных компаний "Медси", "Биннофарм Групп" и "Система-БиоТех", вручил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Орденом Почета за большой вклад в организацию работы по выпуску препаратов для лечения коронавирусной инфекции награжден председатель совета директоров "Биннофарм Групп" Дмитрий Зубов. Ордена Дружбы вручены генеральному директору фармацевтического холдинга Рустему Муратову и вице-президенту по развитию бизнеса и исследованиям Алексею Чупину. Еще ряд сотрудников предприятий "Биннофарм Групп" получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. За 9 месяцев 2020 года холдинг в среднем вдвое увеличил объемы производства необходимых для лечения COVID-19 антибактериальных препаратов, отмечается в сообщении.Орденами Дружбы также награждены управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов, директор по науке "Система-БиоТех" Наталья Позднякова и главный врач Клинической больницы №1 ГК "Медси" Татьяна Шаповаленко. Президент ГК "Медси" Елена Брусилова удостоена Ордена Пирогова вместе с пятью медицинскими работниками флагманского стационара компании, в котором прошли лечение несколько тысяч пациентов с COVID-19. Медалями Ордена за "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Луки Крымского отмечены еще ряд сотрудников "Медси" и "Системы-БиоТех", которая поставила около 2,7 миллиона диагностических тест-систем в больницы Москвы и регионов.

https://realty.ria.ru/20201203/afk-sistema-1587465173.html

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михаил мурашко, афк "система", новости компаний - экономика