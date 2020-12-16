https://ria.ru/20201216/genotsid-1589453909.html

Признание уничтожения населения СССР геноцидом обсудят на мировом уровне

Признание уничтожения населения СССР геноцидом обсудят на мировом уровне

Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР геноцидом со стороны нацистской Германии будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом, РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:24

2020-12-16T11:24

2020-12-16T13:15

75 лет великой победы

сергей новиков

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958236_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_97a688a2d4ba1683c016975f572772b1.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР геноцидом со стороны нацистской Германии будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом, судебные акты в обобщенном виде будут предметом реагирования на международном уровне, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков."Процесс, который в этом году был запущен, признание массового уничтожения мирного населения республик СССР геноцидом со стороны гитлеровского руководства и нацистской Германии — это тоже такой процесс, который будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом. Состоялись первые судебные акты, но последуют еще, и в обобщенном виде это уже будет предметом для правового реагирования в мире, на международных площадках, таких как Организация Объединенных Наций", — рассказал Новиков на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.Российская сторона, добавил он, "с новой силой подняла тему Нюрнбергских принципов", о которых сейчас многие забывают.

https://ria.ru/20201121/smersh-1585687129.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей новиков, ссср, в мире