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Признание уничтожения населения СССР геноцидом обсудят на мировом уровне
Признание уничтожения населения СССР геноцидом обсудят на мировом уровне
Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР геноцидом со стороны нацистской Германии будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:24
2020-12-16T11:24
2020-12-16T13:15
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сергей новиков
ссср
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР геноцидом со стороны нацистской Германии будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом, судебные акты в обобщенном виде будут предметом реагирования на международном уровне, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков."Процесс, который в этом году был запущен, признание массового уничтожения мирного населения республик СССР геноцидом со стороны гитлеровского руководства и нацистской Германии — это тоже такой процесс, который будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом. Состоялись первые судебные акты, но последуют еще, и в обобщенном виде это уже будет предметом для правового реагирования в мире, на международных площадках, таких как Организация Объединенных Наций", — рассказал Новиков на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.Российская сторона, добавил он, "с новой силой подняла тему Нюрнбергских принципов", о которых сейчас многие забывают.
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сергей новиков, ссср, в мире
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР
геноцидом со стороны нацистской Германии будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом, судебные акты в обобщенном виде будут предметом реагирования на международном уровне, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков
.
"Процесс, который в этом году был запущен, признание массового уничтожения мирного населения республик СССР геноцидом со стороны гитлеровского руководства и нацистской Германии — это тоже такой процесс, который будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом. Состоялись первые судебные акты, но последуют еще, и в обобщенном виде это уже будет предметом для правового реагирования в мире, на международных площадках, таких как Организация Объединенных Наций", — рассказал Новиков на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.
Российская сторона, добавил он, "с новой силой подняла тему Нюрнбергских принципов", о которых сейчас многие забывают.