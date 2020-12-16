Киргизский школьник попросил у Путина акции "Газпрома"
17:23 16.12.2020 (обновлено: 20:56 16.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Семилетний киргизский школьник Рустам Ташматов в письме попросил президента России Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а также попробовать тульский пряник. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, мальчику уже отправлен подарок из Москвы, который будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.
"Семилетний школьник Рустам Ташматов из Бишкека написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Мальчик не против стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а еще он никогда не пробовал тульский пряник", — отметили в федеральном агентстве.
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Представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.
"У Рустама амбициозный взгляд на жизнь, и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования. А пока Рустаму уже отправлена посылка из Кремля. Подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года", — добавили в ведомстве.
Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди", уточнили в Россотрудничестве. Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных исторических событий.
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