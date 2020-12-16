https://ria.ru/20201216/gazprom-1589546579.html

Киргизский школьник попросил у Путина акции "Газпрома"

Киргизский школьник попросил у Путина акции "Газпрома"

Семилетний киргизский школьник Рустам Ташматов в письме попросил президента России Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту — стать акционером... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:23

2020-12-16T17:23

2020-12-16T20:56

россия

газпром

роснефть

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

москва

бишкек

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Семилетний киргизский школьник Рустам Ташматов в письме попросил президента России Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а также попробовать тульский пряник. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, мальчику уже отправлен подарок из Москвы, который будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.Представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди", уточнили в Россотрудничестве. Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных исторических событий.

https://ria.ru/20200901/tanchiki-1576573836.html

https://ria.ru/20200213/1564643229.html

россия

москва

бишкек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, роснефть, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, москва, бишкек, общество