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Володин рассказал, когда возобновят "Нормандский формат"
Володин рассказал, когда возобновят "Нормандский формат"
Вопрос о развитии "нормандского формата" в парламентском измерении можно будет поднять после изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире, заявил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:16
2020-12-16T00:16
2020-12-16T00:16
россия
госдума рф
верховная рада украины
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос о развитии "нормандского формата" в парламентском измерении можно будет поднять после изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Решения, принятые в рамках "нормандского формата" главами государств, должны реализовываться в законодательных органах. Если Украина, заявляя позицию в рамках "нормандской четверки", собирается исполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе", - сказал Володин в интервью "Российской газете".
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россия, госдума рф, верховная рада украины, вячеслав володин, москва, франция, германия, украина