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Совфед разрешил размещать средства ФНБ в драгметаллы
Совфед разрешил размещать средства ФНБ в драгметаллы
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:55
2020-12-16T11:55
россия
российский фонд прямых инвестиций
фонд национального благосостояния россии
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы.Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По мнению Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.Сейчас средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и долговые обязательства иностранных государств, в депозиты и остатки на счетах в банках, ВЭБе и ЦБ, в долговые обязательства и акции юрлиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также могут направляться на докапитализацию РФПИ.Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года.Помимо этого, документ предусматривает зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому водителей, не оплативших проезд на платных трассах без барьеров, предложено штрафовать. Легковым машинам за это будет грозить штраф в 1,5 тысячи рублей, грузовым и автобусам - 5 тысяч рублей.Ряд вносимых одобренным законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20201208/fnb-1588259289.html
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россия, российский фонд прямых инвестиций, фонд национального благосостояния россии, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Совфед разрешил размещать средства ФНБ в драгметаллы

11:55 16.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы.
Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По мнению Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.
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Сейчас средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и долговые обязательства иностранных государств, в депозиты и остатки на счетах в банках, ВЭБе и ЦБ, в долговые обязательства и акции юрлиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также могут направляться на докапитализацию РФПИ.
Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года.
Помимо этого, документ предусматривает зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.
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Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому водителей, не оплативших проезд на платных трассах без барьеров, предложено штрафовать. Легковым машинам за это будет грозить штраф в 1,5 тысячи рублей, грузовым и автобусам - 5 тысяч рублей.
Ряд вносимых одобренным законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.
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Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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