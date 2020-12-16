https://ria.ru/20201216/eymsberi-1589506560.html

Семья погибшей в Эймсбери британки хочет судиться с Россией, сообщили СМИ

Семья погибшей в Эймсбери британки хочет судиться с Россией, сообщили СМИ

Родные погибшей в Эймсбери британки Дон Стерджес сообщили Высокому суду Лондона о намерении инициировать судебную процедуру против России в связи со смертью... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:51

2020-12-16T14:51

2020-12-16T14:51

россия

эймсбери

сергей скрипаль

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Родные погибшей в Эймсбери британки Дон Стерджес сообщили Высокому суду Лондона о намерении инициировать судебную процедуру против России в связи со смертью женщины, сообщает газета Daily Mirror.Утром 4 июля 2018 года полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери.Как сообщает издание, адвокаты семьи при обращении в Высокий суд опираются на Конвенцию о защите прав человека. В качестве ответчиков адвокаты заявляют Российскую Федерацию, министерство обороны и военную разведку (ГРУ). Начало процедуры может дать право адвокатам подать иск в будущем, однако пока юристы не передали в суд документы с изложением дела.Лондонский суд в рамках рассмотрения подобного иска мог бы установить, стояла ли за смертью Стерджес Россия, отмечает издание. Однако суд мог бы заслушать дело только после того, как будет закончено коронерское расследование, начатое с целью установить обстоятельства смерти Стерджес, его результаты ожидаются в следующем году.Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сентябре 2018 года заявила, что не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.

https://ria.ru/20190922/1558970180.html

https://ria.ru/20191103/1560521787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эймсбери, сергей скрипаль, скотленд-ярд, главное разведывательное управление рф, великобритания, в мире