https://ria.ru/20201216/evrosoyuz-1589471328.html
Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой
Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой
Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:30
2020-12-16T12:30
2020-12-16T12:37
загреб
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сергей лавров
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евросоюз
в мире
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ЗАГРЕБ, 16 дек – РИА Новости. Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы коснулись ситуации в отношениях между ЕС и РФ. Наша оценка очевидная: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе.При этом министр отметил, что это совсем не мешает России развивать "добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями".
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загреб, хорватия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире