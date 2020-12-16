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Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой
Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой
Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:30
2020-12-16T12:37
загреб
хорватия
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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ЗАГРЕБ, 16 дек – РИА Новости. Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы коснулись ситуации в отношениях между ЕС и РФ. Наша оценка очевидная: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе.При этом министр отметил, что это совсем не мешает России развивать "добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями".
https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html
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загреб, хорватия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире

Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой

12:30 16.12.2020 (обновлено: 12:37 16.12.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Загребе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Загребе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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ЗАГРЕБ, 16 дек – РИА Новости. Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы коснулись ситуации в отношениях между ЕС и РФ. Наша оценка очевидная: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе.
При этом министр отметил, что это совсем не мешает России развивать "добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями".
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ЗагребХорватияРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ мире
 
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