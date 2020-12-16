https://ria.ru/20201216/evrosoyuz-1589471328.html

Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой

Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой

Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:30

2020-12-16T12:30

2020-12-16T12:37

загреб

хорватия

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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ЗАГРЕБ, 16 дек – РИА Новости. Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы коснулись ситуации в отношениях между ЕС и РФ. Наша оценка очевидная: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе.При этом министр отметил, что это совсем не мешает России развивать "добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями".

https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html

загреб

хорватия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загреб, хорватия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире