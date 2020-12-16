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В России завершаются испытания "ЭпиВакКороны" на людях старше 60 лет
В России завершаются испытания "ЭпиВакКороны" на людях старше 60 лет
Клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах заканчиваются в среду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:47
2020-12-16T15:47
2020-12-16T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах заканчиваются в среду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что вакцина практически не имеет противопоказаний, у 100% обследованных добровольцев вырабатываются антитела. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)