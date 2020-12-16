https://ria.ru/20201216/epivakkorona-1589520035.html

В России завершаются испытания "ЭпиВакКороны" на людях старше 60 лет

В России завершаются испытания "ЭпиВакКороны" на людях старше 60 лет

Клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах заканчиваются в среду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:47

2020-12-16T15:47

2020-12-16T15:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах заканчиваются в среду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что вакцина практически не имеет противопоказаний, у 100% обследованных добровольцев вырабатываются антитела. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)