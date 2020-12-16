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Попова выступила против дублирующих ВОЗ механизмов по борьбе с эпидемиями
Попова выступила против дублирующих ВОЗ механизмов по борьбе с эпидемиями
Россия выступает против создания дублирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) механизмов, которые могли бы претендовать на координирующую роль в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:04
2020-12-16T16:04
анна попова
брикс
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия выступает против создания дублирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) механизмов, которые могли бы претендовать на координирующую роль в борьбе с эпидемиями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Российская позиция заключается в том, что важно не допустить создания параллельных, дублирующих ВОЗ механизмов, претендующих на координирующую глобальную роль в сфере борьбы с эпидемиями, а также поддержать центральную, координирующую и лидирующую роль организации (ВОЗ) в реализации многосторонних международных усилий по защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней", - сказала Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Она отметила, что считает необходимым сформировать общую позицию стран БРИКС по данному вопросу для представления ее в ходе заседания исполнительного комитета ВОЗ.
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анна попова, брикс, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз

Попова выступила против дублирующих ВОЗ механизмов по борьбе с эпидемиями

16:04 16.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия выступает против создания дублирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) механизмов, которые могли бы претендовать на координирующую роль в борьбе с эпидемиями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Российская позиция заключается в том, что важно не допустить создания параллельных, дублирующих ВОЗ механизмов, претендующих на координирующую глобальную роль в сфере борьбы с эпидемиями, а также поддержать центральную, координирующую и лидирующую роль организации (ВОЗ) в реализации многосторонних международных усилий по защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней", - сказала Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Она отметила, что считает необходимым сформировать общую позицию стран БРИКС по данному вопросу для представления ее в ходе заседания исполнительного комитета ВОЗ.
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Анна ПоповаБРИКСЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
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