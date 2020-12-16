https://ria.ru/20201216/epidemiya-1589524882.html

Попова выступила против дублирующих ВОЗ механизмов по борьбе с эпидемиями

Попова выступила против дублирующих ВОЗ механизмов по борьбе с эпидемиями

Россия выступает против создания дублирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) механизмов, которые могли бы претендовать на координирующую роль в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:04

2020-12-16T16:04

2020-12-16T16:04

анна попова

брикс

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_7ac80c1678f5324f089aef46e7a9bceb.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия выступает против создания дублирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) механизмов, которые могли бы претендовать на координирующую роль в борьбе с эпидемиями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Российская позиция заключается в том, что важно не допустить создания параллельных, дублирующих ВОЗ механизмов, претендующих на координирующую глобальную роль в сфере борьбы с эпидемиями, а также поддержать центральную, координирующую и лидирующую роль организации (ВОЗ) в реализации многосторонних международных усилий по защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней", - сказала Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Она отметила, что считает необходимым сформировать общую позицию стран БРИКС по данному вопросу для представления ее в ходе заседания исполнительного комитета ВОЗ.

https://ria.ru/20201211/evropa-1588851491.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, брикс, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз