https://ria.ru/20201216/elka-1589419722.html

В МЧС рассказали, какую елку лучше поставить дома

В МЧС рассказали, какую елку лучше поставить дома

В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T04:08

2020-12-16T04:08

2020-12-16T07:12

новый год—2021

россия

гу мчс по г. москве

новый год

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154864/42/1548644293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807a3b84389cd7e5a5162e52ecc5c0df.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.Гладилин отметил, что якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует."При создании определённых условий можно добиться горения практически любого вещества", - пояснил он.

https://ria.ru/20201214/elka-1589055733.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гу мчс по г. москве, новый год, москва, общество