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В МЧС рассказали, какую елку лучше поставить дома
В МЧС рассказали, какую елку лучше поставить дома
В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T04:08
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.Гладилин отметил, что якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует."При создании определённых условий можно добиться горения практически любого вещества", - пояснил он.
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россия, гу мчс по г. москве, новый год, москва, общество

В МЧС рассказали, какую елку лучше поставить дома

04:08 16.12.2020 (обновлено: 07:12 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЕлочные игрушки
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В целях безопасности украшать свой дом лучше искусственной елью, но стоит помнить, что нет таких елок, которые не могут загореться, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
"В последние годы всё больше и больше людей склоняется к покупке искусственных ёлок. И это правильно, так как искусственная ёлка более долговечная, с неё не осыпаются иголки, у неё более красивый силуэт, а также искусственная ель более пожаробезопасная. Так, если для загорания натуральной ёлки нужна температура в пределах 228-264 градуса Цельсия, то для загорания искусственной ёлки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия", - сообщил он.
Гладилин отметил, что якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует.
"При создании определённых условий можно добиться горения практически любого вещества", - пояснил он.
Новогоднее оформление ГУМа - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 08:31Новый год—2021
Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
 
Новый год—2021РоссияГУ МЧС по г. МосквеНовый годМоскваОбщество
 
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