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https://ria.ru/20201216/ekzoskelet-1588769064.html
Экзоскелет поможет в реабилитации детей из Курганской области
Экзоскелет поможет в реабилитации детей из Курганской области
В Курганской области появилась детская модель экзоскелета, она поможет проводить медицинскую реабилитацию 70 детям с ограниченными возможностями. Единственный в РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:00
2020-12-16T10:16
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Курганской области появилась детская модель экзоскелета, она поможет проводить медицинскую реабилитацию 70 детям с ограниченными возможностями. Единственный в регионе аппарат позволяет восполнить утраченные функции движения и увеличить силу мышц.В России таких аппаратов стоимостью более четырех миллионов рублей всего несколько, сообщает пресс-служба области. Первым пилотом, а именно так врачи называют пациентов, осваивающих экзоскелет, стал десятилетний Слава Палелюшин. Он с детства страдает ДЦП и постоянно проходит медицинскую реабилитацию."Сам аппарат помогает ребенку не только ходить. Он формирует у ребенка мотивационную готовность. Ребенок самостоятельно мог только или сидеть, или лежать, и вдруг он встал и увидел мир с совсем другой стороны. У него и настроение поднимется, и само формирование эмоционально-волевой сферы поможет ребенку достичь другого уровня двигательных умений, а если он пойдет, то начнет и руками лучше работать, а затем и речь лучше пойдет", — пояснила начальник Шадринского филиала Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ирина Казакова.Поначалу тренировки проходят под присмотром специалистов, потом ребенок начинает уже самостоятельно передвигаться с помощью аппарата. Курс реабилитации занимает десять дней и должен повторяться до трех раз в год.Детская модель экзоскелета спроектирована и изготовлена российской компанией, специалисты которой уже провели обучение специалистов центра.
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хорошие новости, курганская область, общество

Экзоскелет поможет в реабилитации детей из Курганской области

08:00 16.12.2020 (обновлено: 10:16 16.12.2020)
 
© Официальный сайт Правительства Курганской областиЭкзоскелет в детском реабилитационном центре Кургана
Экзоскелет в детском реабилитационном центре Кургана - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Официальный сайт Правительства Курганской области
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Курганской области появилась детская модель экзоскелета, она поможет проводить медицинскую реабилитацию 70 детям с ограниченными возможностями. Единственный в регионе аппарат позволяет восполнить утраченные функции движения и увеличить силу мышц.
В России таких аппаратов стоимостью более четырех миллионов рублей всего несколько, сообщает пресс-служба области. Первым пилотом, а именно так врачи называют пациентов, осваивающих экзоскелет, стал десятилетний Слава Палелюшин. Он с детства страдает ДЦП и постоянно проходит медицинскую реабилитацию.
"Сам аппарат помогает ребенку не только ходить. Он формирует у ребенка мотивационную готовность. Ребенок самостоятельно мог только или сидеть, или лежать, и вдруг он встал и увидел мир с совсем другой стороны. У него и настроение поднимется, и само формирование эмоционально-волевой сферы поможет ребенку достичь другого уровня двигательных умений, а если он пойдет, то начнет и руками лучше работать, а затем и речь лучше пойдет", — пояснила начальник Шадринского филиала Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ирина Казакова.
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Поначалу тренировки проходят под присмотром специалистов, потом ребенок начинает уже самостоятельно передвигаться с помощью аппарата. Курс реабилитации занимает десять дней и должен повторяться до трех раз в год.
Детская модель экзоскелета спроектирована и изготовлена российской компанией, специалисты которой уже провели обучение специалистов центра.
 
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