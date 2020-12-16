https://ria.ru/20201216/ekzoskelet-1588769064.html

Экзоскелет поможет в реабилитации детей из Курганской области

Экзоскелет поможет в реабилитации детей из Курганской области

В Курганской области появилась детская модель экзоскелета, она поможет проводить медицинскую реабилитацию 70 детям с ограниченными возможностями. Единственный в РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:00

2020-12-16T10:16

хорошие новости

хорошие новости

курганская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588760637_0:0:1104:622_1920x0_80_0_0_40b54b5f0e8ea1308af18544c30b4304.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Курганской области появилась детская модель экзоскелета, она поможет проводить медицинскую реабилитацию 70 детям с ограниченными возможностями. Единственный в регионе аппарат позволяет восполнить утраченные функции движения и увеличить силу мышц.В России таких аппаратов стоимостью более четырех миллионов рублей всего несколько, сообщает пресс-служба области. Первым пилотом, а именно так врачи называют пациентов, осваивающих экзоскелет, стал десятилетний Слава Палелюшин. Он с детства страдает ДЦП и постоянно проходит медицинскую реабилитацию."Сам аппарат помогает ребенку не только ходить. Он формирует у ребенка мотивационную готовность. Ребенок самостоятельно мог только или сидеть, или лежать, и вдруг он встал и увидел мир с совсем другой стороны. У него и настроение поднимется, и само формирование эмоционально-волевой сферы поможет ребенку достичь другого уровня двигательных умений, а если он пойдет, то начнет и руками лучше работать, а затем и речь лучше пойдет", — пояснила начальник Шадринского филиала Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ирина Казакова.Поначалу тренировки проходят под присмотром специалистов, потом ребенок начинает уже самостоятельно передвигаться с помощью аппарата. Курс реабилитации занимает десять дней и должен повторяться до трех раз в год.Детская модель экзоскелета спроектирована и изготовлена российской компанией, специалисты которой уже провели обучение специалистов центра.

https://ria.ru/20201114/kibatlon-1584594777.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, курганская область, общество