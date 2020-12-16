https://ria.ru/20201216/ekstremizm-1589446775.html
В Ташкенте ликвидировали 3 подпольные религиозные "школы"
В Ташкенте ликвидировали 3 подпольные религиозные "школы"
Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали в Ташкенте сразу три нелегальные религиозные школы ("худжра"), в которых обучались дети, их организаторы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:06
2020-12-16T11:06
2020-12-16T11:06
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ТАШКЕНТ, 16 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали в Ташкенте сразу три нелегальные религиозные школы ("худжра"), в которых обучались дети, их организаторы задержаны, сообщил во вторник местный телеканал Yoshlar."В результате проведенных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана в Ташкенте были обнаружены три "худжры", где велось незаконное религиозное обучение детей", - говорится в сюжете Yoshlar. По данным телеканала, "преподаватели" школ вели занятия у себя дома.По данным следствия, задержанные, которые не имели специального религиозного образования, проводили занятия с 32 детьми, которые проживали там же.В ходе обыска в домах задержанных были обнаружены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие, а также аудио- и видеоматериалы экстремистского характера, уточняет Yoshlar.По данным правоохранительных органов и узбекистанских СМИ, за последние годы подобные "школы" были также выявлены в ряде регионов страны. В частности, телеканал "Узбекистан 24" сообщал, что в 2018 году спецслужбы и полиция ликвидировали почти 120 таких нелегальных учреждений против 33 школ в 2017 году. Их организаторам были предъявлены обвинения по статьям "умышленное телесное повреждение", "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", которые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на десять лет.Численность населения Узбекистана составляет более 34 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.
https://ria.ru/20201215/dukhovenstvo-1589390584.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, ташкент, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 16 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали в Ташкенте сразу три нелегальные религиозные школы ("худжра"), в которых обучались дети, их организаторы задержаны, сообщил во вторник местный телеканал Yoshlar.
"В результате проведенных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана в Ташкенте были обнаружены три "худжры", где велось незаконное религиозное обучение детей", - говорится в сюжете Yoshlar. По данным телеканала, "преподаватели" школ вели занятия у себя дома.
По данным следствия, задержанные, которые не имели специального религиозного образования, проводили занятия с 32 детьми, которые проживали там же.
В ходе обыска в домах задержанных были обнаружены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие, а также аудио- и видеоматериалы экстремистского характера, уточняет Yoshlar.
По данным правоохранительных органов и узбекистанских СМИ, за последние годы подобные "школы" были также выявлены в ряде регионов страны. В частности, телеканал "Узбекистан 24" сообщал, что в 2018 году спецслужбы и полиция ликвидировали почти 120 таких нелегальных учреждений против 33 школ в 2017 году. Их организаторам были предъявлены обвинения по статьям "умышленное телесное повреждение", "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", которые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на десять лет.
Численность населения Узбекистана составляет более 34 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.