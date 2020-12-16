https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589593356.html

Глава ФРС США назвал ситуацию в экономике страны неопределенной

Глава ФРС США назвал ситуацию в экономике страны неопределенной

Ситуация в экономике США "исключительно неопределенная", так что может понадобиться дополнительное стимулирование ВВП конгрессом, заявил глава Федеральной... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T23:11

2020-12-16T23:11

2020-12-16T23:11

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Ситуация в экономике США "исключительно неопределенная", так что может понадобиться дополнительное стимулирование ВВП конгрессом, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.На пресс-конференции Пауэлл отметил "особое беспокойство" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, равно как и "очень позитивные" новости относительно вакцин."Сложно оценить экономические сроки и события в связи с происходящим", - сказал Пауэлл."Может быть необходима прямая фискальная поддержка", - предупредил глава ФРС, имея в виду дополнительные средства, выделяемые конгрессом."Причины для фискальной политики очень серьезные, я бы сказал, что теперь это понятно очень многим. Детали полностью находятся в ведении конгресса", - сказал Пауэлл.Он повторил, что американский центробанк будет использовать "все инструменты" в своем распоряжении для поддержки экономики.Пауэлл выступал на фоне сообщений о том, что лидеры партий в конгрессе близки к соглашению по новому 900-миллиардному пакету поддержки экономики, первому с августа.ФРС США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне до 2023 года включительно. ФРС также снизила прогноз безработицы в США в 2020 году с 7,6% до 6,7%. Улучшен и прогноз безработицы в 2021 году с 5,5% до 5,0%.

https://ria.ru/20201202/amerika-1587223438.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583107063.html

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джером пауэлл, федеральная резервная система сша, сша, в мире