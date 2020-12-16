https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485922.html
Всемирный банк спрогнозировал уровень бедности в России
Всемирный банк спрогнозировал уровень бедности в России
Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России: меры по поддержке экономики позволили избежать здесь резкого скачка. Об этом заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:37
2020-12-16T13:37
2020-12-16T14:36
рено селигманн
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России: меры по поддержке экономики позволили избежать здесь резкого скачка. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор представительства ВБ в России Рено Селигманн.Он отметил, что, согласно прогнозу банка, в этом году ВВП России снизится на четыре процента, а за чертой бедности могут оказаться 14,2 процента населения страны. Но меры, принятые российскими властями, обеспечили снижение этого показателя до 11,6 процента."Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели", — сказал Селигманн.По сравнению с сопоставимыми экономиками объем мер поддержки в России был аналогичным и доступным для бюджета, продолжил он.В середине октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что за чертой бедности в России находятся порядка 13 процентов населения — почти 20 миллионов человек.Снижение уровня бедности — одна из национальных целей, поставленных указом президента Владимира Путина. Так, к 2030 году уровень бедности должен снизиться в два раза по сравнению с 2017-м.
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рено селигманн, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, экономика
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России: меры по поддержке экономики позволили избежать здесь резкого скачка. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор представительства ВБ в России Рено Селигманн
.
Он отметил, что, согласно прогнозу банка, в этом году ВВП России снизится на четыре процента, а за чертой бедности могут оказаться 14,2 процента населения страны. Но меры, принятые российскими властями, обеспечили снижение этого показателя до 11,6 процента.
"Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели", — сказал Селигманн.
По сравнению с сопоставимыми экономиками объем мер поддержки в России был аналогичным и доступным для бюджета, продолжил он.
"Что касается социальных мер, их комбинация была эффективной и смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти под воздействием кризиса", — считает собеседник агентства.
В середине октября глава Минтруда Антон Котяков
говорил, что за чертой бедности в России находятся порядка 13 процентов населения — почти 20 миллионов человек.
Снижение уровня бедности — одна из национальных целей, поставленных указом президента Владимира Путина
. Так, к 2030 году уровень бедности должен снизиться в два раза по сравнению с 2017-м.