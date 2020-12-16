https://ria.ru/20201216/dukhovenstvo-1589526036.html

В РПЦ рассказали, что поменять в законе "о переаттестации духовенства"

В РПЦ рассказали, что поменять в законе "о переаттестации духовенства"

Представители духовенства и сотрудники религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не должны переаттестовываться,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:08

2020-12-16T16:08

2020-12-16T16:08

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

госдума рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Представители духовенства и сотрудники религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не должны переаттестовываться, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Во вторник Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". В частности, в нынешнем виде он предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации. В сентябре 2020 года совет Госдумы отложил первое чтение законопроекта. Как прокомментировал тогда ситуацию глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, законопроект вызвал большой резонанс и "стало очевидно, что необходимо провести дополнительные консультации с представителями конфессий"."Представляется необходимой корректировка положения законопроекта… Священнослужители и лица, составляющие религиозный персонал, уже осуществляющие на сегодняшний день религиозную и преподавательскую деятельность в нашей стране, не должны аттестовываться", - сказала игумения Ксения.По ее словам, обязательной аттестации и дополнительному обучению в духовных образовательных организациях на территории России, как того требует законопроект, должны подлежать только "те обучившиеся за рубежом священнослужителя и лица из числа религиозного персонала, которые начнут осуществлять религиозную и преподавательскую деятельность в России после вступления в силу нового закона".Таким образом, в РПЦ поддержали инициативу профильного комитета Госдумы.Ранее в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пояснили РИА Новости, что в первое чтение законопроект прошел без изменений, а ко второму его обещали дополнить нормой о том, что "представителям духовенства, а также персоналу религиозных организаций, которые уже ведут свою деятельность в РФ, не нужно будет проходить переаттестацию". Также в комитете заверили, что "ведут консультации с представителями конфессий", и держат их в курсе поправок, которые готовятся ко второму чтению.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" (№ 992354-7)" был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый проект ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"

https://ria.ru/20201215/dukhovenstvo-1589390584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов