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https://ria.ru/20201216/druzhinina-1589433856.html
Путин и Мишустин поздравили Светлану Дружинину с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили Светлану Дружинину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису и режиссера Светлану Дружинину с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:44
2020-12-16T12:44
культура
светлана дружинина
рсфср
вениамин каверин
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису и режиссера Светлану Дружинину с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Дружинина отмечает в среду 85-летие.Путин пожелал Дружининой и ее близким здоровья, успехов, благополучия.Также актрису поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, отметив, что ее работы стали "кинохитами".Премьер-министр подчеркнул, что редкий дар и обаяние Дружининой воплотились в кинообразы, покорившие сердца людей, а также особой гранью ее таланта стала режиссура.По словам Мишустина, миллионы зрителей любят нестареющие фильмы Дружининой, знают их наизусть и готовы пересматривать снова и снова.Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Дебют Светланы Дружининой в кино состоялся в 1955 году в комедии режиссера Самсона Самсонова "За витриной универмага". Следующими заметными киноролями Светланы Дружининой стали Лариса в картине "Дело было в Пенькове" (1958) режиссера Станислава Ростоцкого, Анфиса в лирической комедии "Девчата" (1962) Юрия Чулюкина, Мария Косова в фильме "Одиночество" (1965) Всеволода Воронина.В течение 10 лет (1955-1965) Светлана Дружинина была актрисой Центральной студии киноактера и киностудии имени М. Горького. Снималась в фильмах "Мост перейти нельзя" (1960), "Орлиный остров" (1961), "На семи ветрах" (1962), "Где-то есть сын" (1962), "Какое оно, море?" (1964), "Зеленый огонек" (1965), "Любимая" (1965) и других. Самостоятельным режиссерским дебютом Светланы Дружининой стал фильм "Исполнение желаний" (1973) по одноименному роману Вениамина Каверина. Большой зрительский успех выпал на долю четырехсерийного историко-приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!", вышедшего на экраны в 1988 году.Дружинина – народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012).
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светлана дружинина, рсфср, вениамин каверин, москва

Путин и Мишустин поздравили Светлану Дружинину с юбилеем

09:44 16.12.2020 (обновлено: 12:44 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Режиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису и режиссера Светлану Дружинину с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Дружинина отмечает в среду 85-летие.
"За годы вдохновенного труда вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявили себя на актёрском и режиссёрском поприще. Ваш высочайший профессионализм и преданность искусству достойны самого искреннего уважения", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал Дружининой и ее близким здоровья, успехов, благополучия.
Режиссер и актриса Светлана Дружинина - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 20:18Культура
Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля
Также актрису поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, отметив, что ее работы стали "кинохитами".
Премьер-министр подчеркнул, что редкий дар и обаяние Дружининой воплотились в кинообразы, покорившие сердца людей, а также особой гранью ее таланта стала режиссура.
"Многие годы Вы создаете уникальные картины, увлекательно рассказываете о России XVIII века, о самых разных событиях, исторических личностях, их судьбах, о любви и надежде. Ваши творческие работы стали "кинохитами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Режиссер Светлана Дружинина перед церемонией вручения премии Событие года журнала The Hollywood Reporter - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 03:56Культура
Дружинина надеется, что четвертые "Гардемарины" выйдут в прокат в декабре
По словам Мишустина, миллионы зрителей любят нестареющие фильмы Дружининой, знают их наизусть и готовы пересматривать снова и снова.
Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Дебют Светланы Дружининой в кино состоялся в 1955 году в комедии режиссера Самсона Самсонова "За витриной универмага". Следующими заметными киноролями Светланы Дружининой стали Лариса в картине "Дело было в Пенькове" (1958) режиссера Станислава Ростоцкого, Анфиса в лирической комедии "Девчата" (1962) Юрия Чулюкина, Мария Косова в фильме "Одиночество" (1965) Всеволода Воронина.
В течение 10 лет (1955-1965) Светлана Дружинина была актрисой Центральной студии киноактера и киностудии имени М. Горького. Снималась в фильмах "Мост перейти нельзя" (1960), "Орлиный остров" (1961), "На семи ветрах" (1962), "Где-то есть сын" (1962), "Какое оно, море?" (1964), "Зеленый огонек" (1965), "Любимая" (1965) и других. Самостоятельным режиссерским дебютом Светланы Дружининой стал фильм "Исполнение желаний" (1973) по одноименному роману Вениамина Каверина. Большой зрительский успех выпал на долю четырехсерийного историко-приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!", вышедшего на экраны в 1988 году.
Дружинина – народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012).
 
КультураСветлана ДружининаРСФСРВениамин КаверинМосква
 
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