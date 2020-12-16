Путин и Мишустин поздравили Светлану Дружинину с юбилеем
09:44 16.12.2020 (обновлено: 12:44 16.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису и режиссера Светлану Дружинину с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Дружинина отмечает в среду 85-летие.
"За годы вдохновенного труда вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявили себя на актёрском и режиссёрском поприще. Ваш высочайший профессионализм и преданность искусству достойны самого искреннего уважения", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал Дружининой и ее близким здоровья, успехов, благополучия.
Также актрису поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, отметив, что ее работы стали "кинохитами".
Премьер-министр подчеркнул, что редкий дар и обаяние Дружининой воплотились в кинообразы, покорившие сердца людей, а также особой гранью ее таланта стала режиссура.
"Многие годы Вы создаете уникальные картины, увлекательно рассказываете о России XVIII века, о самых разных событиях, исторических личностях, их судьбах, о любви и надежде. Ваши творческие работы стали "кинохитами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
По словам Мишустина, миллионы зрителей любят нестареющие фильмы Дружининой, знают их наизусть и готовы пересматривать снова и снова.
Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Дебют Светланы Дружининой в кино состоялся в 1955 году в комедии режиссера Самсона Самсонова "За витриной универмага". Следующими заметными киноролями Светланы Дружининой стали Лариса в картине "Дело было в Пенькове" (1958) режиссера Станислава Ростоцкого, Анфиса в лирической комедии "Девчата" (1962) Юрия Чулюкина, Мария Косова в фильме "Одиночество" (1965) Всеволода Воронина.
В течение 10 лет (1955-1965) Светлана Дружинина была актрисой Центральной студии киноактера и киностудии имени М. Горького. Снималась в фильмах "Мост перейти нельзя" (1960), "Орлиный остров" (1961), "На семи ветрах" (1962), "Где-то есть сын" (1962), "Какое оно, море?" (1964), "Зеленый огонек" (1965), "Любимая" (1965) и других. Самостоятельным режиссерским дебютом Светланы Дружининой стал фильм "Исполнение желаний" (1973) по одноименному роману Вениамина Каверина. Большой зрительский успех выпал на долю четырехсерийного историко-приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!", вышедшего на экраны в 1988 году.
Дружинина – народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012).