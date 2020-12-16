https://ria.ru/20201216/druzhinina-1589433856.html

Путин и Мишустин поздравили Светлану Дружинину с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили Светлану Дружинину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису и режиссера Светлану Дружинину с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:44

2020-12-16T09:44

2020-12-16T12:44

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису и режиссера Светлану Дружинину с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Дружинина отмечает в среду 85-летие.Путин пожелал Дружининой и ее близким здоровья, успехов, благополучия.Также актрису поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, отметив, что ее работы стали "кинохитами".Премьер-министр подчеркнул, что редкий дар и обаяние Дружининой воплотились в кинообразы, покорившие сердца людей, а также особой гранью ее таланта стала режиссура.По словам Мишустина, миллионы зрителей любят нестареющие фильмы Дружининой, знают их наизусть и готовы пересматривать снова и снова.Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Дебют Светланы Дружининой в кино состоялся в 1955 году в комедии режиссера Самсона Самсонова "За витриной универмага". Следующими заметными киноролями Светланы Дружининой стали Лариса в картине "Дело было в Пенькове" (1958) режиссера Станислава Ростоцкого, Анфиса в лирической комедии "Девчата" (1962) Юрия Чулюкина, Мария Косова в фильме "Одиночество" (1965) Всеволода Воронина.В течение 10 лет (1955-1965) Светлана Дружинина была актрисой Центральной студии киноактера и киностудии имени М. Горького. Снималась в фильмах "Мост перейти нельзя" (1960), "Орлиный остров" (1961), "На семи ветрах" (1962), "Где-то есть сын" (1962), "Какое оно, море?" (1964), "Зеленый огонек" (1965), "Любимая" (1965) и других. Самостоятельным режиссерским дебютом Светланы Дружининой стал фильм "Исполнение желаний" (1973) по одноименному роману Вениамина Каверина. Большой зрительский успех выпал на долю четырехсерийного историко-приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!", вышедшего на экраны в 1988 году.Дружинина – народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012).

https://ria.ru/20201008/druzhinina-1578916674.html

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светлана дружинина, рсфср, вениамин каверин, москва