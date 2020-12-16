https://ria.ru/20201216/druzhinina-1589142827.html

Биография Светланы Дружининой

Биография Светланы Дружининой

Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Ее отец – участник Великой... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:03

2020-12-16T01:03

2020-12-16T01:03

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156079/96/1560799655_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_7ddcb70224fee85b6d9a328687ed34be.jpg

Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Ее отец – участник Великой Отечественной войны, погиб в боях под Смоленском, мать – донская казачка, учительница. В 1946-1947 годах Светлана Дружинина училась в цирковом училище, в группе цирковых акробатов. Затем перешла в хореографическое училище при Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Потом училась в хореографическом училище Государственного академического Большого театра на одном курсе с Марисом Лиепой и Натальей Касаткиной. Из-за серьезной травмы руки взяла академический отпуск, на время которого стала ведущей вечеров хореографического училища, проходивших в Концертном зале имени П.И. Чайковского. На одном из таких вечеров ее заметила диктор Центрального телевидения Валентина Шароева и пригласила вести детские телепередачи вместе с Михаилом Державиным. Позднее они стали ведущими первых КВН.Дебют Светланы Дружининой в кино состоялся в 1955 году в комедии режиссера Самсона Самсонова "За витриной универмага". После съемок Дружинина поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на актерский факультет, в мастерскую Бориса Бибикова, который окончила в 1960 году.Следующими заметными киноролями Светланы Дружининой стали Лариса в картине "Дело было в Пенькове" (1958) режиссера Станислава Ростоцкого, Анфиса в лирической комедии "Девчата" (1962) Юрия Чулюкина, Мария Косова в фильме "Одиночество" (1965) Всеволода Воронина.В течение 10 лет (1955-1965) Светлана Дружинина была актрисой Центральной студии киноактера и киностудии имени М. Горького. Снималась в фильмах "Мост перейти нельзя" (1960), "Орлиный остров" (1961), "На семи ветрах" (1962), "Где-то есть сын" (1962), "Какое оно, море?" (1964), "Зеленый огонек" (1965), "Любимая" (1965) и других.В 1969 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина). Дипломной работой Дружининой стал фильм "Зинка" по сценарию Бориса Можаева. Тогда же она начала работать режиссером на студии "Мосфильм" и была приглашена Юлией Солнцевой вторым режиссером в картину об Александре Довженко "Золотые ворота" (1969).Самостоятельным режиссерским дебютом Светланы Дружининой стал фильм "Исполнение желаний" (1973) по одноименному роману Вениамина Каверина. В 1976 году вышла музыкальная картина "Солнце, снова солнце!" по мотивам повести Дмитрия Холендро "Свадьба". Затем Дружинина полностью переключилась на работу на телевидении, где одна за другой выходили ее картины "Сватовство гусара" (1979) с Михаилом Боярским, Еленой Кореневой и Андреем Поповым, "Дульсинея Тобосская" (1980) с Натальей Гундаревой, "Принцесса цирка" (1982) с Натальей Белохвостиковой.Большой зрительский успех выпал на долю четырехсерийного историко-приключенческого фильма "Гардемарины, вперед!", вышедшего на экраны в 1988 году. Популярность фильма была столь велика, что вскоре режиссер сняла два его продолжения: кинофильмы "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины – III" (1992). В настоящее время Светлана Дружинина завершает работу над проектом "Гардемарины – IV".В 2017 году Светлана Дружинина сообщила о завершении начатой в 1994 году работы над историко-приключенческой эпопеей "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" и сообщила о планах создания нового телевизионного цикла на основе многотомника русского историка Сергея Соловьева "История России с древнейших времен".Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукасей были инициаторами проведения в Калуге Всероссийского фестиваля "Историческое кино и современность "УГРА". Режиссер является также президентом кинофестиваля исторических фильмов "Вече", который проходит с 2003 года в Великом Новгороде. Светлана Дружинина – народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012).Светлана Дружинина замужем за кинооператором Анатолием Мукасеем, их сын Михаил Мукасей – кинооператор и кинопродюсер. Старший сын Дружининой и Мукасея Анатолий погиб в 1978 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки