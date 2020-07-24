Дружинина надеется, что четвертые "Гардемарины" выйдут в прокат в декабре

"По словам Дружининой, картина уже находится на монтаже, однако точной даты выхода в прокат еще нет, ведутся переговоры с прокатчиком", - сказала пресс-атташе.

По ее словам, съемочная группа надеется, что в декабре зрители смогут увидеть на большом экране как полюбившихся им героев легендарного фильма, так и совсем новых, молодых.