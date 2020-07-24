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Дружинина надеется, что четвертые "Гардемарины" выйдут в прокат в декабре
Режиссер Светлана Дружинина завершает работу над фильмом "Гардемарины-4" и надеется показать его в декабре, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:56
культура
светлана дружинина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана дружинина

Дружинина надеется, что четвертые "Гардемарины" выйдут в прокат в декабре

03:56 24.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина перед церемонией вручения премии "Событие года" журнала The Hollywood Reporter
Режиссер Светлана Дружинина перед церемонией вручения премии Событие года журнала The Hollywood Reporter
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Режиссер Светлана Дружинина завершает работу над фильмом "Гардемарины-4" и надеется показать его в декабре, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь.
"По словам Дружининой, картина уже находится на монтаже, однако точной даты выхода в прокат еще нет, ведутся переговоры с прокатчиком", - сказала пресс-атташе.
По ее словам, съемочная группа надеется, что в декабре зрители смогут увидеть на большом экране как полюбившихся им героев легендарного фильма, так и совсем новых, молодых.
В основу фильма "Гардемарины-4" лег один из эпизодов Русско-турецкой войны - Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями стали дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры. По сюжету, гардемарины должны выполнить ответственное задание, полученное от Екатерины II.
Режиссер и актриса Светлана Дружинина
13 июня 2019, 12:10Культура
Светлана Дружинина поделилась видео со съемок фильма "Гардемарины IV"
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КультураСветлана Дружинина
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