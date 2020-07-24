Дружинина надеется, что четвертые "Гардемарины" выйдут в прокат в декабре

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Режиссер Светлана Дружинина завершает работу над фильмом "Гардемарины-4" и надеется показать его в декабре, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь.
"По словам Дружининой, картина уже находится на монтаже, однако точной даты выхода в прокат еще нет, ведутся переговоры с прокатчиком", - сказала пресс-атташе.
По ее словам, съемочная группа надеется, что в декабре зрители смогут увидеть на большом экране как полюбившихся им героев легендарного фильма, так и совсем новых, молодых.
В основу фильма "Гардемарины-4" лег один из эпизодов Русско-турецкой войны - Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями стали дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры. По сюжету, гардемарины должны выполнить ответственное задание, полученное от Екатерины II.