Грызлов обвинил Украину в несоблюдении режима прекращения огня в Донбассе
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Киев настойчиво уклоняется от выполнения согласованных мер по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам встречи группы в среду.
"Хотя на сегодняшний день, по данным ОБСЕ, режим прекращения огня "в целом соблюдается", количество нарушений растет. В декабре продолжают фиксироваться украинские обстрелы жилых районов Донецка. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в июле Контактной группой, в значительной степени были искажены и дезавуированы Украиной. От верификации нарушений при участии обеих сторон внутриукраинского конфликта Киев настойчиво уклоняется", - заявил Грызлов.
По его словам, украинская делегация в трехсторонней контактной группе "продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать "дорожную карту" Донбасса по урегулированию конфликта, считая документ "несуществующим" и настаивая на безальтернативности своих подходов, изложенных в подготовленном в Киеве проекте документа, который во многих положениях содержит очевидные грубые нарушения Минских соглашений".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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