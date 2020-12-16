https://ria.ru/20201216/dollar-1589485184.html

Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России

Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России

Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:36

2020-12-16T13:36

2020-12-16T13:36

всемирный банк

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка об экономике России.Экономисты обращают внимание, что вклады в иностранной валюте (в основном, в долларах и евро) теряют свою привлекательность в России из-за того, что процентные ставки по вкладам в этих валютах близки к нулю."У клиентов банков довольно ограниченные инвестиционные возможности, поэтому они переключаются на вклады в рублях, что приводит к дальнейшей дедолларизации банковских балансов. Чистая валютная позиция банков строго контролируется Банком России и на уровне банковской системы близка к нулю (0,3% у 20 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится почти 80% всех активов банковского сектора)", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/dollar-1576307314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный банк, центральный банк рф (цб рф), экономика