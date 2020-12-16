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Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России
Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России
Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:36
2020-12-16T13:36
всемирный банк
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка об экономике России.Экономисты обращают внимание, что вклады в иностранной валюте (в основном, в долларах и евро) теряют свою привлекательность в России из-за того, что процентные ставки по вкладам в этих валютах близки к нулю."У клиентов банков довольно ограниченные инвестиционные возможности, поэтому они переключаются на вклады в рублях, что приводит к дальнейшей дедолларизации банковских балансов. Чистая валютная позиция банков строго контролируется Банком России и на уровне банковской системы близка к нулю (0,3% у 20 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится почти 80% всех активов банковского сектора)", - говорится в документе.
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всемирный банк, центральный банк рф (цб рф), экономика

Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России

13:36 16.12.2020
 
© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Flickr / Shiny Things
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка об экономике России.
"Риски валютного кредитования увеличились вследствие обесценения рубля и дестабилизации международной торговли. Однако долларизация российской экономики сокращается и сейчас находится на довольно низком уровне: кредиты в иностранной валюте составляют в совокупности 19% от общего объема кредитов, а вклады в иностранной валюте - около 27% от общей суммы вкладов (на 1 января 2015 года эти показатели составляли около 25% и 36%, соответственно)", - отмечается в докладе.
Экономисты обращают внимание, что вклады в иностранной валюте (в основном, в долларах и евро) теряют свою привлекательность в России из-за того, что процентные ставки по вкладам в этих валютах близки к нулю.
"У клиентов банков довольно ограниченные инвестиционные возможности, поэтому они переключаются на вклады в рублях, что приводит к дальнейшей дедолларизации банковских балансов. Чистая валютная позиция банков строго контролируется Банком России и на уровне банковской системы близка к нулю (0,3% у 20 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится почти 80% всех активов банковского сектора)", - говорится в документе.
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