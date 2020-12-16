https://ria.ru/20201216/dokhody-1589473469.html

Собянин сообщил о сокращении реальных доходов москвичей из-за пандемии

Собянин сообщил о сокращении реальных доходов москвичей из-за пандемии

Реальные доходы москвичей из-за пандемии ощутимо сократились, тысячи людей потеряли работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:39

2020-12-16T12:39

2020-12-16T12:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская городская дума

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальные доходы москвичей из-за пандемии ощутимо сократились, тысячи людей потеряли работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ощутимо сократились реальные доходы многих граждан. Тысячи людей потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/poteri-1589468106.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская городская дума, сергей собянин, москва, общество