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Собянин сообщил о сокращении реальных доходов москвичей из-за пандемии
Собянин сообщил о сокращении реальных доходов москвичей из-за пандемии
Реальные доходы москвичей из-за пандемии ощутимо сократились, тысячи людей потеряли работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:39
2020-12-16T12:39
2020-12-16T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская городская дума
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальные доходы москвичей из-за пандемии ощутимо сократились, тысячи людей потеряли работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ощутимо сократились реальные доходы многих граждан. Тысячи людей потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская городская дума, сергей собянин, москва, общество