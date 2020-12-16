Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/dogovor-1589519454.html
Украина вышла из ряда соглашений с СНГ
Украина вышла из ряда соглашений с СНГ
Правительство Украины одобрило выход страны из нескольких соглашений, действовавших в рамках СНГ. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:44
2020-12-16T16:19
снг
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_e6ea4461b14c4c67bb8978cb94e6f897.jpg
КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Правительство Украины одобрило выход страны из нескольких соглашений, действовавших в рамках СНГ.Первый документ, указанный в постановлении кабмина, — "Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики". Оно направлено на координацию действий по обеспечению надежного энергоснабжения предприятий и населения.Также Киев вышел из "Соглашения об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях" и "Соглашения об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии". Все три документа были заключены в 1992 году в Минске.Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее, официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.Он добавил, что власти в вопросе разрыва договоров не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20200403/1569561235.html
https://ria.ru/20201216/poshlina-1589519556.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_157:0:941:588_1920x0_80_0_0_45226b7d829d5c5a314e34030f754711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снг, украина, в мире

Украина вышла из ряда соглашений с СНГ

15:44 16.12.2020 (обновлено: 16:19 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Правительство Украины одобрило выход страны из нескольких соглашений, действовавших в рамках СНГ.
Первый документ, указанный в постановлении кабмина, — "Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики". Оно направлено на координацию действий по обеспечению надежного энергоснабжения предприятий и населения.
Также Киев вышел из "Соглашения об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях" и "Соглашения об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии".
Все три документа были заключены в 1992 году в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.04.2020
3 апреля, 22:54
Лукашенко усомнился в возвращении Украины в СНГ
Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее, официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.
При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.
Он добавил, что власти в вопросе разрыва договоров не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.
По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.
Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Уголь - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
15:44
Украина продлила действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России
 
СНГУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
16:17ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
16:16МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном
16:11Samsung раскрыл судьбу серии смартфонов Galaxy Note
Лента новостейМолния