https://ria.ru/20201216/dogovor-1589519454.html

Украина вышла из ряда соглашений с СНГ

Украина вышла из ряда соглашений с СНГ

Правительство Украины одобрило выход страны из нескольких соглашений, действовавших в рамках СНГ. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:44

2020-12-16T15:44

2020-12-16T16:19

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КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Правительство Украины одобрило выход страны из нескольких соглашений, действовавших в рамках СНГ.Первый документ, указанный в постановлении кабмина, — "Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики". Оно направлено на координацию действий по обеспечению надежного энергоснабжения предприятий и населения.Также Киев вышел из "Соглашения об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях" и "Соглашения об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии". Все три документа были заключены в 1992 году в Минске.Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее, официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.Он добавил, что власти в вопросе разрыва договоров не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20200403/1569561235.html

https://ria.ru/20201216/poshlina-1589519556.html

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