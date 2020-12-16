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Додон прокомментировал инициируемый оппозицией вотум недоверия
Додон прокомментировал инициируемый оппозицией вотум недоверия
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, комментируя инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:09
2020-12-16T17:11
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, комментируя инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его утверждения нет."Без шансов", – сказал Додон Sputnik Молдова, отвечая на вопрос о том, каков будет исход вотума недоверия в парламенте.Ранее депутат от молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что 34 парламентария от трех оппозиционных политформирований подписали инициативу о выдвижении вотума недоверия правительству Кику, вопрос отставки кабмина будет рассмотрен на следующей неделе. Согласно местному законодательству, для регистрации вотума недоверия нужны голоса минимум 34 депутатов из 101.Вотум недоверия может быть вынесен голосами 51 депутата. При этом Кику может сам до этого уйти в отставку, к чему его призывает оппозиция.Ранее уйти в отставку Кику призвала избранный президент Молдавии Майя Санду, которая недовольна проектом налогово-бюджетной политики. Она также полагает, что правительство не справляется с экономическим кризисом, который вызван пандемией коронавируса. Если после отставки кабмина депутаты не смогут сформировать новое правительство, то президент вправе распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон прокомментировал инициируемый оппозицией вотум недоверия

17:09 16.12.2020 (обновлено: 17:11 16.12.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, комментируя инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его утверждения нет.
"Без шансов", – сказал Додон Sputnik Молдова, отвечая на вопрос о том, каков будет исход вотума недоверия в парламенте.
Ранее депутат от молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что 34 парламентария от трех оппозиционных политформирований подписали инициативу о выдвижении вотума недоверия правительству Кику, вопрос отставки кабмина будет рассмотрен на следующей неделе. Согласно местному законодательству, для регистрации вотума недоверия нужны голоса минимум 34 депутатов из 101.
Вотум недоверия может быть вынесен голосами 51 депутата. При этом Кику может сам до этого уйти в отставку, к чему его призывает оппозиция.
Ранее уйти в отставку Кику призвала избранный президент Молдавии Майя Санду, которая недовольна проектом налогово-бюджетной политики. Она также полагает, что правительство не справляется с экономическим кризисом, который вызван пандемией коронавируса. Если после отставки кабмина депутаты не смогут сформировать новое правительство, то президент вправе распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:33
Премьер Молдавии пока не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты
 
Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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