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Известный дизайнер заманивал женщин в сексуальное рабство
Известный дизайнер заманивал женщин в сексуальное рабство
Канадский дизайнер Питер Найгард, который ранее был помещен под стражу по обвинению в девяти пунктах, включая изнасилования и секс-торговлю, в течение 25 лет... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:47
2020-12-16T14:52
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Канадский дизайнер Питер Найгард, который ранее был помещен под стражу по обвинению в девяти пунктах, включая изнасилования и секс-торговлю, в течение 25 лет завлекал своих жертв, в том числе несовершеннолетних, с помощью влияния и средств компании Nygard Group, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.Ранее сообщалось, что Найгард помещен под стражу в городе Виннипег канадской провинции Манитоба. Он обвиняется в совершении преступлений в США, Канаде, на Багамских островах и в других странах по девяти пунктам, включая изнасилования и секс-торговлю. По данным канадского телеканала CBC, жалобы на дизайнера подали по меньшей мере 57 женщин.Как отмечено в пресс-релизе ведомства, примерно с 1995 по 2020 год Найгард был главой и основателем международной компании, которая занималась дизайном, производством и поставками одежды, и управлял группой юридических лиц Nygard Group, которые действовали в различных странах.По данным минюста, жертвы Найгарда часто были из малообеспеченных семей или подвергались жестокому обращению в прошлом. Обвиняемый "контролировал своих жертв с помощью угроз, ложных обещаний о возможностях в модельном бизнесе и карьерном росте, финансовой поддержки и других средств принуждения, включая постоянную слежку, ограничения в передвижении и физическую изоляцию". Кроме того, некоторых из жертв Найгарда и его сообщников накачивали наркотиками.Помимо этого, сообщается, что Найгард поддерживал личные и псевдопрофессиональные отношения с некоторыми из своих жертв, которых он называл "подругами". Они должны были постоянно оставаться и путешествовать с ним, вступать с ним или с кем-либо еще в половую связь по требованию Найгарда, а также искать новых женщин и несовершеннолетних девушек для него."Подруги" находились под постоянным контролем Найгарда, он также платил им за сексуальную связь из средств Nygard Group, куда они были специально устроены на позиции моделей, помощников или другие должности.Ожидается, что Найгард будет экстрадирован в США, так как ордер на арест модельера выдали американские власти. Суд над ним также должен состояться в Штатах.Ранее банкиру Джеффри Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпстина самоубийством.
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министерство юстиции сша, канада, виннипег, сша, в мире

Известный дизайнер заманивал женщин в сексуальное рабство

14:47 16.12.2020 (обновлено: 14:52 16.12.2020)
 
© REUTERS / Shannon VanRaesБутик дизайнера Питера Найгарда в Канаде
Бутик дизайнера Питера Найгарда в Канаде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Shannon VanRaes
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Канадский дизайнер Питер Найгард, который ранее был помещен под стражу по обвинению в девяти пунктах, включая изнасилования и секс-торговлю, в течение 25 лет завлекал своих жертв, в том числе несовершеннолетних, с помощью влияния и средств компании Nygard Group, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.
© AP Photo / Arnold TurnerКанадский дизайнер Питер Найгард
Канадский дизайнер Питер Найгард - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Arnold Turner
Канадский дизайнер Питер Найгард
Ранее сообщалось, что Найгард помещен под стражу в городе Виннипег канадской провинции Манитоба. Он обвиняется в совершении преступлений в США, Канаде, на Багамских островах и в других странах по девяти пунктам, включая изнасилования и секс-торговлю. По данным канадского телеканала CBC, жалобы на дизайнера подали по меньшей мере 57 женщин.
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Как отмечено в пресс-релизе ведомства, примерно с 1995 по 2020 год Найгард был главой и основателем международной компании, которая занималась дизайном, производством и поставками одежды, и управлял группой юридических лиц Nygard Group, которые действовали в различных странах.
"В течение этого 25-летнего периода Найгард использовал влияние Nygard Group, а также ее сотрудников, средства и другие ресурсы, чтобы набирать и содержать взрослых и несовершеннолетних женщин для сексуального удовлетворения Найгарда, а также его друзей и деловых партнеров", - указано в заявлении ведомства.
По данным минюста, жертвы Найгарда часто были из малообеспеченных семей или подвергались жестокому обращению в прошлом. Обвиняемый "контролировал своих жертв с помощью угроз, ложных обещаний о возможностях в модельном бизнесе и карьерном росте, финансовой поддержки и других средств принуждения, включая постоянную слежку, ограничения в передвижении и физическую изоляцию". Кроме того, некоторых из жертв Найгарда и его сообщников накачивали наркотиками.
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Помимо этого, сообщается, что Найгард поддерживал личные и псевдопрофессиональные отношения с некоторыми из своих жертв, которых он называл "подругами". Они должны были постоянно оставаться и путешествовать с ним, вступать с ним или с кем-либо еще в половую связь по требованию Найгарда, а также искать новых женщин и несовершеннолетних девушек для него.
"Подруги" находились под постоянным контролем Найгарда, он также платил им за сексуальную связь из средств Nygard Group, куда они были специально устроены на позиции моделей, помощников или другие должности.
Ожидается, что Найгард будет экстрадирован в США, так как ордер на арест модельера выдали американские власти. Суд над ним также должен состояться в Штатах.
Ранее банкиру Джеффри Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпстина самоубийством.
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